Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz - Haberler

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Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Ekonomi
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Bakan Kirişci: 150 milyon liralık destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kirişci, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Haberler

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