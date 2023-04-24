Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin dört bir tarafında tam 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği için ter döküyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşıyla ülkenin geleceği için çalıştıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşıyla ülkenin geleceği için çalıştıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de hizmete giren ve yapımı süren mega projeleri de anlatarak "Bayramın üçüncü günü ayrı bir kekor daha kırıldı. Osmangazi Köprüsü'nden tam 102 bin 700 araç geçti, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı 102 bin aracın 95 bini bu seyahati gerçekleştiremeyecekti" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, bu sabah Balık Hali'ni, Sebze-Meyve Hali'ni ve toptancı marketleri ziyaret etti. Karaismailoğlu'na AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi ve teşkilat mensupları eşlik etti. Balık Hali, Sebze-Meyve Hali ve Toptancı merkezi esnafına hayırlı bereketli bol kazançlar dileyen Karaismailoğlu ardından Vakfıkebir ilçesine geçti. Vakfıkebir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ramazan Bayramı'nı bitirdik. Ama bizim bayramımız 14 Mayıs'ta. Türkiye'nin bayramı olacak, memleketimizin bayramı olacak" ifadelerini kullandı.

Kanuni Bulvarı Çatak Kavşağı-Yenicuma Kavşağı arasındaki bölümün açılışına katıldı

Sonrasında Ortahisar ilçesine gelen Karaismailoğlu, Kanuni Bulvarı Çatak Kavşağı-Yenicuma Kavşağı arasındaki bölümün açılış törenine katıldı. Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Kanuni Bulvarı'nın ana aksı toplamda 28 kilometre. Ama bağlantı yollarıyla beraber de tam 62 kilometrelik bir projemiz. Tabii 28 kilometrelik yolumuzun bugün itibarıyla 18 kilometresini tamamlamış oluyoruz. Akçaabat-Yıldızlı kavşağından ayrılarak Kanuni Bulvarı üzerinden bugün açacağımız kesim Çatak-Erdoğdu ve içinde bulunduğumuz Bahçecik Tüneli viyadüklerimizle Yenicuma, Meydan ve Boztepe bağlantılarını tamamlamış oluyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde de projemizi Değirmendere üzerinden sahil yoluna bağladığımızda şehir içi geçişe de önemli bir alternatif yol olarak çok kıymetli eserimizi tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"1 Mayıs'ta işçi bayramımızı çevre yolumuzun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız"

Trabzon'da sadece Karayolları yatırımlarının son 20 yıldaki bedelinin 75 milyar lira olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon genelinde şu anda devam eden, yaptığımız yatırımların dışında 24 projede 28 milyar liralık yatırımımız da şu an hızlı bir şekilde devam ediyor. Kanuni Bulvarı şehir içi trafiğine önemli bir rahatlama sağlayacak. Tabii ki yeterli değil. Bunun için Güney Çevre Yolu'muzu projelendirdik. Tam 43 kilometre uzunluğunda Akçaabat'a girmeden Mersin'den başlayıp güneyden Trabzon şehir merkezini çepeçevre sararak Arsin'de son bulacak toplam 43 kilometrelik yolumuzun projelerini tamamladık. İnşallah 1 Mayıs'ta hep beraber bugün olduğu gibi Akçaabat-Mersin'de Güney Çevre Yolumuzun temelini hep birlikte atacağız. 1 Mayıs'ta işçi bayramımızı çevre yolumuzun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de yapılan mega projeleri de tek tek anlatarak "Bugün sizler gibi çalışma arkadaşlarımızla Türkiye'nin dört bir tarafında tam 5 bin şantiyede 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği için ter döküyoruz. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü tam 82 bin 352 araç geçmişti. Bakın dün bayramın üçüncü günü ayrı bir rekor daha kırıldı Osmangazi Köprüsü'nde, tam 102 bin 700 araç geçti" dedi.

Açılışın ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, Araklı ilçesine geçerek Araklı-Dağbaşı Yolu temel atma törenine katıldı. - TRABZON