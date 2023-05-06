Bakan Karaismailoğlu: Sadece ulaştırma sektöründe son 21 yılda Türkiye'de 193 milyar dolarlık iş yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sırf ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda sadece 193 milyar dolarlık iş yapıldı. Bunun sonucunda Türkiye kazandı. Bu siyaset meselesi değil. Siyaseti de kötü bir şey olarak görmemek lazım. Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araçtır" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin 15'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Bütün Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da çok işler yapıldı. Sırf ulaştırma sektöründe Türkiye'de son 21 yılda sadece 193 milyar dolarlık iş yapıldı. Bunun sonucunda Türkiye kazandı. Bu siyaset meselesi değil. Siyaseti de kötü bir şey olarak görmemek lazım. Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araçtır. Bizler de bu aracı en iyi şekilde kullanmak, şehirlerimizdeki yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

Pandeminin ardından Trabzon'da turizm patlaması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Ama maalesef bizim de dışarıdan bugüne kadar takip ettiğimiz kadarıyla burada plansız bir genişleme var. Burada hizmet üretim kalitesinde sorunlar var. Turizm, bacasız sanayi. Turist memnun olduğu sürece buraya gelir. O nedenle burada kaliteli turizm sektörünün gelişmesi için yapmamız gereken çok şey var. Hizmetin kalitesinden ödün verilmeden yapılabilmesi için çok katı kuralları konulması gerekiyor. Dünyanın gıpta ile baktığı Trabzon'un tabiatına, doğasına zarar vermeden sanayinin geliştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.