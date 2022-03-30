Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Bakan Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi uygulamasının kalktığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

Karaismailoğlu, "1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Adil Karaismailoğlu, Twitter, 1 Mayıs, Romanya, Ekonomi, Haberler

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