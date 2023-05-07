Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi' yanıtı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hayatımın en büyük projesi" sözleriyle açıkladığı "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma" projesine ilişkin, "AK Parti hükümetlerinin Türkiye'ye kazandırdıklarının hayalini bile 2 sene gecikmeyle kurması, ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü ve düşündürücüdür." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "21 yıldır bulundukları 'yumuşak muhalefet yatağında' derin bir uykuda olanların, 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'nin siyasi tarihinden silinmemek için son bir gayretle yataklarından kalktıklarını ancak henüz uyanamadıklarını" belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün, "hayatımın en büyük projesi" sözleriyle açıkladığı "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma" projesinin, AK Parti hükümetlerinin gerek yurt içindeki faaliyetleri gerekse de uluslararası işbirlikleri ile çoktan tamamlandığını ve kapasitesinin geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"1940'lı yıllara kadar büyük bir gelişme kaydeden demir yollarımızı, yeniden öncelikli sektörlerden biri haline getirmek için 20 yıldır küresel eğilimleri de dikkate alarak planlıyor, yeniliyoruz. Ulaşımda uluslararası entegrasyonun, ekonomik kalkınmanın dinamosu olduğu bilinciyle hareket ediyor ve artan demir yolu yatırımlarımızı da bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Kısacası, kaldığı yerden 'anayurdu demir ağlarla örüyoruz'. Yatırım ve planlamalarımız sonucunda ulaşım koridorlarındaki etkinliğimizi bölgesel ve uluslararası çalışmalarımızla perçinliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir videoyla yapmayı planladıklarını açıkladıkları proje de bu kapsamdadır ve çoktan tamamlanmıştır. Hatırlanacağı gibi 4 Aralık 2020'de Türkiye'den kalkan tren, bundan 2 sene önce Çin'e vardı. AK Parti hükümetlerinin Türkiye'ye kazandırdıklarının hayalini bile 2 sene gecikmeyle kurması ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü ve düşündürücüdür. Muhalefetteki yerini hak edemeyenlerin Türkiye'yi yönetmeye soyunması ise abesle iştigaldir."

"21 yıllık uykularının mahmurluğu onları ülkemize, milletimize iyice yabancılaştırmış"

"21 yıllık uykularının mahmurluğu, çamur atma kaslarından başkasını çalıştırmamalarının hamlığı ve Türkiye'yi yalnızca maşa olarak kullanmak isteyen ülkelerle yaptıkları işbirlikleri onları ülkemize, milletimize iyice yabancılaştırmış." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen bazı önemli projeler ve bu projelerin lojistik açıdan sağladığı kolaylıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bölgemizdeki Asya-Avrupa dış ticaret ağlarının merkezinde olmamızı dikkate alarak lojistikte bölgesel bir üs olmayı hedefimiz doğrultusunda Orta Koridor, mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorlarına güçlü bir alternatiftir. Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük treni, Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometreyi 12 günde kat ediyor. Aynı trenin Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih etmesi halinde 10 bin kilometrelik bir mesafe ve en az 15 günlük seyir süresi söz konusu. Güney Koridoru'nu tercih etmesi durumunda ise gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometre seyrederek ancak 45 ila 60 günde Avrupa'ya ulaşabiliyor. Orta Koridor'un etkin işlerliği hem Azerbaycan hem Kazakistan hem de Hazar Bölgesi'nin küresel ticarete entegrasyonu açısından son derece önemlidir. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda; Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı 2017 yılında, Marmaray'ı 2013'te açtık. Sonuç olarak; muhalefet bunun hayalini bile kurmaya başlamadan Çin'den Londra'ya, Türkiye üzerinden giden trenler için kesintisiz ve avantajlı bir ulaşımı mümkün kıldık. Muhalefet daha yüzünü yıkamadan, Yeni İpek Yolu olarak anılan Kalkınma Yolu için de çalışmalara başladık. Basra'dan Türkiye sınırına uzanan ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu Projesi' Türkiye, Irak ve tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir planlamadır. Habur ile Basra arası 1200 kilometrelik demir yolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Trabzon'dan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Orta Koridor'a yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek."

"Hayalini kurmanıza gerek kalmadı, biz yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle, diğer kardeş ülkeler de yakından ilgileniyor." sözlerini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, geçen hafta hizmete alınan Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'nın, Trabzon Limanı'nı Basra Körfezi'ne bağlayacak Kalkınma Yolu'yla kurulacak koridorun önemli akslarından olduğunu vurguladı.

Hint Okyanusu'ndaki Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslara bağlantı kurduklarını ve Orta Koridoru da buna entegre ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 gün önce açtığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızla da Orta Koridor'un çok önemli bir bölümüne hızlı tren konforu getirdik. Uyanamayanlara hatırlatalım; hayalini kurmanıza gerek kalmadı, biz yaptık. Türkiye'nin gerçeklerinden, kazanımlarından ve çıkarlarından bu kadar uzak yaşayanlar, kısa süre önce Ankara'da toplanarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte yola devam edeceklerini açıklayan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türk devletlerinden de haberdar olmayabilirler. Tabii, bunun da ötesinde, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan'la da Orta Koridor'un kapasitesi artırmak, kara yolu yükünü demir yolu ile paylaşmak, yeni Ro-Ro hatlarıyla uluslararası ulaşımı planlamak için görüştüğümüzü de duymamışlardır. Kısacası, onların hayal edemediği uluslararası ticarette, yük taşımacılığında, turizmde ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesinde altyapıyı çoktan kurduk. Şimdi, güzergah üzerindeki ülkelerle birlikte bunların kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz. Irak Başbakanı, mart ayı sonunda Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüştü. Kısa bir süre sonra İran, Kuveyt, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Irak'la Kalkınma Yolu'nun Türkiye üzerinden dünyaya nasıl ses vereceğini konuşacağız."

"Aziz milletimizden aldığımız güçle..."

Bakan Karaismailoğlu, "Hayalleri gerçeklerin gerisinde kalanlar, arayı kapatmak istiyorlarsa Türkiye'miz, milletimiz için 2053 yılına kadar yapacaklarımızı planladığımız ve kamuoyuna sunduğumuz Ulaştırma ve Altyapı Lojistik Ana Planı'mızı inceleyebilirler." ifadesini kullanarak, Erzincan, Erzurum, Kars ve sonra Nahcivan üzerinden Zengezur Koridoru'ndan Bakü'ye, oradan Kazakistan-Aktau'ya ve Çin'e kadar hızlı tren hatlarını kuracak projeleri uygulamayı sürdürdüklerinin altını çizdi.

Ulaşım süresini 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek Ankara-İzmir Hattı'nda da çalışmaları hızla devam ettirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2053 yılı hedefleri kapsamında mevcut demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla; Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin, Yerköy-Kayseri hatları dahil toplam 3 bin 593 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız sürüyor. İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartacağız. Müjdesini verdiğimiz Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı sayesinde Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı ise 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi. Biz de işte bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz."