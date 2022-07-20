Bakan Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi: (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada gündeme gelen Marmaray'la yaptığı seyahate ilişkin, "Otobüse de binmek isterim ama yolda kalma riski var İstanbul'da. Bizim metrodaki, Marmaray'daki, hızlı trenlerin asansör ve yürüyen merdivenleri gayet iyi çalışıyor, bir sıkıntı yok. Bütün engelli ve erişme sıkıntılı vatandaşlarımız da çok rahat kullanıyor ama o imkanın belediyenin işlettiklerinde olmadığını basından görüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle The Ankara Otel'de düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Telekomünikasyon sektöründe ortak fiber altyapı kullanımının uzun süredir gündemlerinde olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Fiber altyapının geliştirilmesi için yatırımlara devam ediyoruz. Fiber altyapımız şu an yaklaşık 470 bin kilometreye çıktı, tabii ki yeterli değil. Onu geliştirmemiz lazım ama bir taraftan da ortak altyapı konusunda da hem sektör hem de işletmeciler bazında çalışmalarımız devam ediyor. Türk Telekom'un yeniden yapılanması konusunda da ortak altyapı gündemimizde olan önemli işlerden bir tanesi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 5G'ye yerli ve milli olarak geçme çabası içinde olduklarını belirterek, "2023 içinde 5G ile ilgili önemli adımlar atmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Seyahat süresi İstanbul hattında 3,5 saate kadar düşecek"

Karayolları Genel Müdürlüğünün yap-işlet-devret (YİD) projelerinin geçiş ücretlerinin ihale sözleşmesi ve şartnamesi doğrultusunda belirlendiğini anımsatan Karaismailoğlu, yüklenicilerin de tekliflerini buna göre hazırladığını vurguladı.

Karaismailoğlu, büyük projeler kapsamında 25 Ağustos'ta Antalya-Alanya yolunun YİD olarak ihalesinin yapılacağına işaret ederek, Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun da 25 Ağustos'ta ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi. Karaismailoğlu, büyük projeler kapsamında daha çok demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdiklerini bildirdi.

Ankara-İstanbul hızlı tren hattında ulaşım süresinin kısaltılması için Bilecik kesimindeki imalatların devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Orada hızlar düştüğü için 4 saati buluyor. Bilecik'teki tünel imalatlarımız 2024'e doğru bittiğinde seyahat süresi İstanbul hattında 3,5 saate kadar düşecek. Ayrıca, Ankara ve İstanbul arasında 350 kilometre hıza imkan tanıyan çok yüksek hızlı tren çalışmamız da bir taraftan devam ediyor. Onun YİD olarak yapılması için fizibilitelerimiz sürüyor. Yavuz Sultan Köprüsü'nden geçecek Gebze-Çatalca hızlı tren hattında ihale süreçlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, milli elektrikli tren setinde test süreçlerinin raylarda devam ettiğini vurgulayarak, bu yıl itibarıyla sertifikasyon işlemlerini tamamladıktan sonra seri üretime geçeceklerini söyledi.

"YİD projelerinde 30 müteahhit çalışıyor"

YİD projelerinin maliyetinin yüksek olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu ihalelerin kamuya açık şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, bu ihalelere katılan 30 farklı müteahhit olduğuna işaret ederek, "5 firmadan bahsediliyor ama büyük firma olarak YİD projelerinde 30 müteahhit çalışıyor. Bizim ayrıca bakanlığa iş yapan tam 1200 farklı müteahhit var. Bunların içinde eskiden CHP milletvekili olmuş, şu anda mecliste CHP milletvekili olan müteahhitler dahil olmak üzere farklı kesimden insanlar var. Kamuya iş yapacak kamu yararı gözetecek tüm firmalarla çalışırız, getirir teklif verirler, yarışma sonucunda uygun teklif varsa kabul edilir iş yapılır." diye konuştu.

Yapılan açık ihalelerde tekliflerin toplandığını ve birden fazla teklif alındığını anlatan Karaismailoğlu, yarışma sonunda en uygun teklifi veren firmanın seçildiğini bildirdi. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oturduğunuz yerden sorumsuz şeklide bu işlerin pahalı olduğunu söyleyerek bu işler olmuyor. Bu işlerin maliyeti var, birim metrajları var, piyasa fiyatları da belli. Oturduğunuz yerden bir laf atıyorsunuz. Bursa-İstanbul hızlı treniyle ilgili Kılıçdaroğlu yalan yanlış iftiralar atmıştı. Çıktık, tek tek açıkladık ama hiç arkalarına bakmıyorlar, yalanlarını yüzlerine vuruyoruz, başka bir yalanla devam etmeye çalışıyorlar. Bizim bunlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak o kadar çok işimiz var ki. 190 milyar dolarlık daha iş planladık."

Karaismailoğlu, 8 Temmuz günü Osmangazi Köprüsü'nden 80 binin üzerinde araç geçtiğini anımsatarak, bu kadar aracın feribotla karşıya geçmesinin mümkün olmayacağına dikkati çekti. Köprü olmasaydı ulaşımın kilitleneceğini belirten Karaismailoğlu, bunun düşünülüp köprünün 10 yıl önce planlandığını anlattı.

"Marmaray'ı güzergahıma uygun olduğu için kullandım"

Karaismailoğlu, Marmaray'da seyahat etmesine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünde yeni mezun mühendis olarak işe başlamıştım. İstanbul'daki tüm ulaşım ağının planlamasında, yapımında ve işletme kısmında tüm aşamasında bulunduğum, hangi seyahatin daha uygun, daha kısa olduğunu çok iyi bildiğim için güzergaha uygun olan toplu taşıma hatlarının hepsini kullanırım. Marmaray'ı da güzergahıma uygun olduğu için o günlerde kullandım. Özellikle Marmaray'la Söğütlüçeşme'ye, oradan da hızlı trene binerek Bilecik, Bursa ve Ankara seyahatlerimi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da kullanacağım tabii. Vatandaşımızın içinden geliyoruz, biz de Anadolu çocuğuyuz. Bayramda köyümüzdeydik, yine oraya gideceğiz. Biz vatandaşın, milletin kendisiyiz."

Kamuoyuna yansıyan fotoğrafın Söğütlüçeşme'deki hızlı trene gitmek için Marmaray'a bindiği gün çekildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Otobüse de binmek isterim ama yolda kalma riski var İstanbul'da. Bizim metrodaki, Marmaray'daki, hızlı trenlerin asansör ve yürüyen merdivenleri gayet iyi çalışıyor, bir sıkıntı yok. Bütün engelli ve erişme sıkıntılı vatandaşlarımız da çok rahat kullanıyor ama o imkanın belediyenin işlettiklerinde olmadığını basından görüyoruz İnşallah onlar da kısa zamanda düzelir." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)