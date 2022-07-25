Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane'de gençlerle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kendi öğrencilik döneminden ve iş hayatına girdiği günlerdeki anılarından bahseden Karaismailoğlu, gelinen noktada Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara ve İstanbul'da hayata geçirilen hizmetlere ilişkin gençlere bilgi verdi.

Bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek projelere de değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle önümüzdeki yüz yılı planladık. Yapılan projeler, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kömürhan Köprüsü önümüzdeki yüzyıl kullanılabilecek köprüler. Gelecek nesiller, ulaştırma altyapısıyla ya da bir altyapı derdiyle dertlenmeyecekler. Bundan sonra teknolojide, yazılımda, inovasyonda neler yapabiliriz onun planlamalarını yapacaklar."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve gençliğin geleceği için çalışmayı ve yeni yatırımları sürdüreceklerini dile getirdi.