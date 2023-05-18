Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u marka şehre dönüştürdük

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, otobüs, minibüs ve taksi şoförlerinin yer aldığı İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'u marka şehre dönüştürdük. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli. Bir gün Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kapattığımızı bir düşünsenize. Türkiye kitlenir, bırakın İstanbul'u. Türkiye 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Avrasya Tüneli'nden bayramın 3'üncü günü tam 102 bin araç geçti. Yani Avrasya Tüneli yapılamasaydı, bu ulaşımın tam yüzde 95'i gerçekleşemeyecekti. Bu yapılan yatırımlar sayesinde, her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan yılda 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz. Bu yapılan 29 bin kilometrelik bölünmüş yollar sayesinde, trafik kazaları tam yüzde 82 oranında azaldı. Bu, her yıl tam 13 bin 100 vatandaşın canını kurtarıyoruz bu yatırımlar sayesinde. Türkiye bu yatırımlarla, bu altyapıyla dünyanın lider ülkesi olacak bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN BECERİKSİZ İBB'NİN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Burada taksici, otobüsçü, minibüsçü, kamyoncu kardeşlerimiz var. İstanbul'un Türkiye'nin çilesini çeken kardeşlerimiz var. Biz her zaman şoför esnafımızın yanında olduk. Onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gelirlerinin artırılması ve milletimize kaliteli hizmet sağlamaları için her türlü düzenlemeyi, yönetmelikse yönetmelik, kanunsa kanun, beraber oturduk konuştuk ve yürürlüğe soktuk. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizi hiçbir zaman beceriksiz CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insafına bırakmayacağız. Mevcut beceriksiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da bir taksi sorunu, taksi ihtiyacından bahsederek UKOME'nin gündemine 12 defa, tamamen kanunsuz bir kiralık taksi hikayesiyle 5 bin taksi gündeme getirdi. Böyle kanunsuz ve esnafımızı bitirmeyi amaçlayan, tamamen rant sistemini reddettik. Ondan sonra da oturduk minibüsçü, taksici nasıl yapabiliriz dedik. Geliri düşük olan minibüsleri kurayla çekerek, taksiye dönüştürelim dedik ve tertemiz bir şekilde esnafımızla güle oynaya bu işi bitirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Ne zaman şoför esnafımızla ilgili bir konu gelirse size arz ettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanım, sizler bize esnafımız ne diyor diye sormuşsunuzdur. Bu bundan sonra da böyle olacaktır hiçbir şüpheniz olmasın. Bu arkadaşlar vatanını milletini sevdiklerini 15 Temmuz'da, 14 Mayıs'ta sonuna kadar göstermiştir. Şoför arkadaşlarımız en büyük desteği de 28 Mayıs'ta sandıkları patlatarak gösterecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman bu esnafın yanında olacağız, beraber konuşacağız, beraber çözeceğiz" dedi.