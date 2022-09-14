Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle görüştü

Ekonomi Haberleri

Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektör temsilcileriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK), "Yerli Ürün Ekosisteminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, kamu ve özel sektör temsilcileri ile mobil operatörlerinin yetkilileri hazır bulundu.

Sektördeki yerli ve milli çalışmalarla ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, Karaismailoğlu, yerli ve millilik oranının artırılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Karaismailoğlu, ortak çalışmanın önemine değinerek, sektör temsilcilerinden konu ile ilgili rapor hazırlamalarını istedi.

Karaismailoğlu, 5G'ye geçiş sürecinde devletin her zaman sektörün yanında olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve milli haberleşme altyapısı ülkemiz için en stratejik konuların başında geliyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte altyapımızı ve sektörümüzü güçlendirecek adımları tek tek atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Adil Karaismailoğlu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title