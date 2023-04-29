Bakan Karaismailoğlu: Güney Çevre Yolu projesi 1 Mayıs'ta temeli atılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Güney Çevre Yolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin temeli 1 Mayıs'ta atılacak ve şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Karaismailoğlu ayrıca, Türkiye'nin hızla geliştiğini ve milletin parasının nereye gittiğinin ortada olduğunu söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2002'den bu yana Türkiye, hızla gelişip, büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da Güney Çevre Yolu projesiyle ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Trabzon'un tarihi, turistik, doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret koridorunda önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Kafkas Bölgesi'nin ve İran Transit Yolu'nun başlangıcında yer alan Doğu Karadeniz'in bu büyük kenti Trabzon'da artan trafik hacmi, gelişmiş bir ulaşım ağının tesisini zorunlu kıldı" dedi.

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Biz daha Güney Çevre Yolu'nun temelini atmadan asılsız iddialarla gündemi meşgul etmeye başladılar. 2002'den bu yana Türkiye, hızla gelişip, büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var. Türkiye'de iki şey bitmez. Bir, AK Parti'nin icraatları, iki, CHP'nin yalanları. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur" dedi.