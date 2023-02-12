Bakan Karaismailoğlu, depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hem Adıyaman hem de bölgedeki 9 havalimanının faal olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 200 binin üzerinde vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hem Adıyaman hem de bölgedeki 9 havalimanının faal olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 200 binin üzerinde vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde yoğun kış şartlarının hakim olduğunu belirten Karaismailoğlu, tüm olumsuzluklarına rağmen birçok sorunun üstesinden gelindiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, bundan sonra sadece zamana ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Adıyaman genelinde an itibarıyla vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 4 bin 104, kurtarılan vatandaşımızın sayısı da 12 bin 864. Bu kadar üzüntülü habere rağmen Adıyaman'da bugün sevindirici gelişmeler oldu. 10 vatandaşımız canlı olarak enkazdan çıkarıldı. 6 gün sonra gerçekleşen bu kurtuluş mucize gibiydi. Onun buruk bir sevinci var bizde. Tüm isteğimiz canlı kurtarılma sayısının artması. O yüzden enkazlarda çok hassas bir çalışma yürütülüyor." diye konuştu.

Söz konusu hassasiyet nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının uzun sürdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, Adıyaman genelinde yaklaşık 30 bin uzman ve gönüllünün özverili çalışma yürüttüğünü anlattı.

Karaismailoğlu, Adıyaman'daki hasarlı ve yıkılan binalara ilişkin de şunları kaydetti:

"Adıyaman merkezinde yıkılan bina sayısı 1061, ağır hasarlı ve yıkılacak bina sayısı da 1158. 234 ağır hasarlı ve tehlike arz eden binaları kontrollü bir şekilde yıktık ve çalışmalara devam ediyoruz. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir problem yok tüm hastalara ve yaralılara 1100 sağlık personelimiz olağanüstü bir hizmet veriyor. Sabah da sağlık personelimizi ziyaret ettik. İlk müdahaleleri yapılan bazı yaralıların daha sonra İstanbul ve Ankara gibi büyük illere naklini de yaptık. Uçakla sevk ettiğimiz yaralı sayısı da 950. Hem Adıyaman hem de bölgedeki 9 havalimanı faal durumda. Bölgeden ayrılmak isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 200 binin üzerinde vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdik."

Aynı şekilde hem demir yollarında hem kara yollarında ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, depremden etkilenen ve kapalı olan Hatay Havalimanı'nın da bütün eksiklerinin tamamlandığını ve uçuşların başlayacağını aktardı.

Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı'nın yolcu uçaklarının yanında kargo uçaklarına da hizmet vereceğini kaydederek, "2 uçağımız depremden önce havalimanında park halinde kalmıştı. Onlar da yolcularını alarak havalimanından ayrılacaklar." dedi.

"Vatandaşlarımız, dezenformasyon yapanlara hiç aldırmasın"

Tüm zorlukların üstesinden birlik içerisinde çalışarak geleceklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Burada 24 saat büyük bir çalışma var. Vatandaşlarımız, buraya gelip resim çektirmek için enkaz önünde poz verip sosyal medyada paylaşıp dezenformasyon yapanlara hiç aldırmasınlar. Kayıplarımızın dışındaki her şeyin çok daha iyisini en kısa zamanda yerine getireceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, en kısa zamanda çadırlardaki vatandaşları konteyner kentlere alacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı konteyner kentlerde 1 yıl misafir ettikten sonra onları kalıcı konutlarına alacağız. Vatandaşlarımızın eski konutlarından çok daha iyi şartlarda yaşamaları için devletimiz büyük bir planlama yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halindeyiz. Bizler hayat normale dönene kadar buralardayız. " değerlendirmesinde bulundu.