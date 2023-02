Bakan Karaismailoğlu depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu paylaştı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da hazır olan konteynerlara afetzedelerin yerleştirildiğini belirterek, "Şehrimizin doğu kısmında 2 bin 400 konteyner alacak alanımızda da altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz."dedi.

Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adıyaman Altınşehir Konteyner Kenti'nde afetzedeleri ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen bakanlar, çocuklara psikososyal destek kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllülerle de sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, vatandaşların çadırlardan konteyner kente alınmasının çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Konteynerların da geçici bir süreç olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bir taraftan da kalıcı konutlarımızın temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam alanlarını üretmek için yoğun bir çaba sarfediyoruz. Burada bin 825 adet konteyner olacak inşallah. Şu anda da 300 konteyner hazır, misafirlerimizi buraya aldık. Onları rahat ettirmek için her türlü imkanı düşündük. Her türlü psikososyal destek alanlarından, AŞ evinden, çamaşırhanelerden, Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim çadırlarından, sağlık çadırlarından, yaşam alanında olabilecek her şeyi burada kurmak için çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, şehrin 15 bölgesinde konteyner alanları planlarının yapıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İkinci aşamada şehrimizin yine doğu kısmında hem otogar hem de hastanemizin hemen bitişiğinde 2 bin 400 konteyner alacak alanımızda da altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Bir taraftan da konteynerlarımızın nakillerini gerçekleştiriyoruz. Yine aynı bölgede prefabrik yapılar da yapıyoruz. Orada da 36 metrekarelik yaşam alanını buluşturuyoruz. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla da inşallah onları da hizmete alıp vatandaşlarımızı orada misafir etmeye başlayacağız. Yine şehrimizin güneyinde 1.000 adet 30 ila 35 metrekare büyüklüğünde prefabrik yaşam alanları üretiyoruz. İnşallah kısa zamanda faaliyete geçireceğiz."

Şehirde ekonomik hareketliliğin önünü açmak için de önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Şehrimizde hasarsız olan binalarda dükkanlarımız az da olsa faaliyete geçmeye başladılar. Organize sanayi bölgesinde de konteyner alanlarımızın hem altyapılarını yaptık hem bir kısım konteynerlarımızı faaliyete geçirerek oradaki çalışanlarımıza yaşam alanları üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kamu çalışanlarının da ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlamalar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini, "Sadece Adıyaman'da değil depremden etkilenen bütün illerimizde aynı şekilde büyük bir özverili ve yoğun bir çalışma var. Adeta bir seferberlik halinde çalışıyoruz. İnşallah bu zorlukların üstesinden geçmişte nasıl gelmişsek bundan sonra da hızlıca geleceğiz." diye tamamladı.