Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurdukları "saha tarama" sisteminin devrede olduğunu belirterek, "Sistem sayesinde ihtiyaçları tespit ediyoruz, ne oranda karşılandıklarını görüyoruz...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismiloğlu, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurdukları "saha tarama" sisteminin devrede olduğunu belirterek, "Sistem sayesinde ihtiyaçları tespit ediyoruz, ne oranda karşılandıklarını görüyoruz ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Adıyaman Altınşehir (K-1) Konteyner Kent'te yaptığı basın açıklamasında, depremden 14 milyon insanın doğrudan etkilendiğini belirtti.

Bugüne kadar 13 binin üzerinde artçı deprem yaşandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik, birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık." diye konuştu.

Acil barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Acil giyinme sorununu ortadan kaldırdık. Acil yemek ihtiyacını hemen sağladık. Hemen ardından acil temizlik ve hijyen hususlarının üzerinde çalışmalarımızı yürüttük ve takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Binaların yüzde 99'unun tarandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz 'saha tarama' sistemi devrede. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyoruz, ne oranda karşılandıklarını görüyoruz ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın, dezavantajlı gruplarımızın eğitimden, sağlığa ne ihtiyaçları varsa sistemimizden aldığımız veriler ışığında gideriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

632 bin 538 afetzede bölgeden tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgelerinde, 271 binin üzerindeki personelle çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Karaismailoğlu, 4 bin 331'i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısının 226 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar 632 bin 538 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmeye başladık. Şu an için en öncelikli olan barınma ve ısınma imkanıdır. Bu hususları eksiksiz sağlamak için çaba gösteriyoruz. Kış şartlarına uygun çadır ve konteynerler temin ediyor ve yaşam alanları tesis ediyoruz. Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür. Asıl amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır."

"300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik"

Felaketin, herkesi derinden incittiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sızıyı hep içimizde taşıyacağız. Bir yandan da milletimizin yanında olmak, ayağa birlikte kalkmak için çaba gösteriyoruz. Adıyaman'ımızı ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm yaralar sarılana kadar da durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, nasıl ki bir an bile buradan ayrılmadıysak, son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bunu sadece Adıyaman'da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de gerçekleştireceğiz."

Geçmişten geleceğe uzanan güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracaklarını anlatan Karaismailoğlu, kentin eşsiz el dokuma halılarının yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyeceğini, tarihi camilerde okunan ezan sesleriyle cadde ve sokakların yeniden yankılanacağını ifade etti.

20 ayrı konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'da 50 bin 763 çadırda 203 binin üzerinde afetzedenin barındığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da 2 milyon 193 bin metrekarelik bir alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar bin 44 konteyner kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahaya indirdik. Konteyner kent kurulacak alanların tesviye çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına devam ediyoruz. 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük güç vermekte. Bu sayı hızla artacak ve Adıyaman'da hayatın normal akışına hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız."

Gürlevik İsale Hattı'ndaki arızaların giderildiğini ve Gürlevik Kaptajı'nda onarım işlerinin tamamlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, Adıyaman yol ağında ve depremden etkilenen bölgedeki yaklaşık 10 bin kilometre yol ağında trafiğe kapalı yol bulunmadığının altını çizdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin kentte 803 makine ve bine yakın personelle çalışmalarına devam ettiğini bildiren Karaismailoğlu, "KGM, deprem bölgesinde 3 bin 279 personel, 2 bin 573 makine ve ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman ve depremden etkilenen illerimizde devlet ve il yolları ile otoyollar tamamen ulaşıma açıktır." dedi.

Karaismailoğlu, Bakanlığın Nakliye Hizmet Grubunun toplam 10 bin 462 taşıtı deprem bölgesine sevk ettiğini belirterek, koordinasyonlarında 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde 5 bin 134 otobüs, 4 bin 887 tır ve kamyon ile yüzlerce iş makinasının deprem bölgesine ulaştırıldığını ifade etti.

Depremlerden bin 275 kilometrelik demir yolu hattının etkilendiğini ve bin 182 kilometresinde çalışmaların tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldığını kaydeden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşıdık. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın geçici evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında, 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat ve bin 564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik. Tahliye amaçlı sivil hava araçları ile 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verdik. 15 bin ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık. Toplam 3 bin 495 sefer ile 611 bin vatandaşımız deprem bölgelerinden tahliye edildi. Yabancı hava yolu işletmelerine verilecek uçuş izinlerinin işlem süresi kısaltıldı ve 6-28 Şubat 2023 tarihleri arasında insani yardım amacıyla yurt dışından gelen 690 hava aracına uçuş izni verdik. Tahliye seferleri bugün itibarıyla tamamlanmış olup, afet bölgesine görevli personel gidiş-gelişi devam etmekte."

İletişim hizmetleri

Karaismailoğlu, Hatay'a ulaştırılacak yardımlarda deniz yolunun etkin rol oynadığını vurgulayarak, yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkanı sağladıklarını ifade etti.

Deniz yolu ile de depremzedelerin bölgeden tahliyesini sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu arada Katar'dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemiler de İskenderun limanlarına vardılar." dedi.

Karaismiloğlu, iletişim ihtiyacının konteyner kentler ve çadır kentler de mobil, fiber, uydu ve Wi-Fi altyapılarıyla desteklendiğini dile getirerek, Türksat tarafından 163 noktada uydu ve Wi-Fi kurulumunun tamamlandığını aktardı.

Türk Telekom ve Turkcell tarafından fiber ve Wi-Fi kurulumunun bütün şehirlerde yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTT bünyesinde hizmet veren mobil araçların afetin yaşanmasıyla hızla bölgeye gönderildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde temel ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım amaçlı bireysel gönderilerin ücretsiz kargo kabulünün PTT tarafından ücretsiz kargo taşıma kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları iyileştireceğiz. Güçlü ve gelişmiş Adıyaman'ı kuracağız." dedi.

Dirençli ve dayanıklı şehirleri yeniden inşa edeceklerini, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli ışığında oluşturacağımız, afete daha dirençli ulaştırma ve altyapı sistemimizle afet sonrası yeniden yapılanma sürecine en büyük katkıyı vereceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, yüzyılın en büyük felaketinin yüzyılın en büyük dayanışmasıyla aşılacağını sözlerine ekledi.