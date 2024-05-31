Bakan Kacır: Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla büyümeye devam ediyor
Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde sanayi sektöründe yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde ise yüzde 5,5 büyüme kaydettiğini belirtti. Bakan, Türkiye'nin güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.
Bakan Kacır: "Yılın ilk çeyreğinde sanayi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5 büyüdü. Türkiye, güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ediyor."