Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yatırım Taahhütlü Avans Programı 500 milyar TL'ye çıkarılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yatırım Taahhütlü Avans Programı 500 milyar TL'ye çıkarılıyor
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Programımızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak, 300 milyar TL'den 500 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Programımızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak, 300 milyar TL'den 500 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu güçlendirecek önemli bir adımı daha attıklarını kaydeden Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu güçlendirecek önemli bir adımı daha atıyoruz. Enflasyonla mücadelede sağladığımız ilerlemeyi, 86 milyon vatandaşımızın refahına ve alım gücüne yansıtmakta kararlıyız. Bu süreçte, üretime ve teknolojiye yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Yatırım Taahhütlü Avans Programımızın büyüklüğünü yüzde 70 artırarak, 300 milyar TL'den 500 milyar TL'ye çıkarıyoruz. İleri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımları daha güçlü destekleyeceğiz. Hedefimiz net; Türkiye'yi yüksek katma değerli üretimin, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün merkezi haline getirmek. 'Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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