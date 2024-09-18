Üye Girişi
Haberler

Bakan Kacır: Türkiye, Yapay Zeka Alanında İnsanlık Yararı İçin Bayraktar Rol Üstlenmeye Hazır

Bakan Kacır: Türkiye, Yapay Zeka Alanında İnsanlık Yararı İçin Bayraktar Rol Üstlenmeye Hazır
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka ve teknolojinin gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin bu alanda insanlık yararına bir anlayışla liderlik yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yapay Zeka Çağı - Sürdürülebilir Gelecek' temalı 'Global Liderler Zirvesi 2024' programına video mesaj gönderdi. Bakan Kacır, Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon odaklı yaklaşımlarla sosyal hayattan iş dünyasına, üretim modellerinden tüketici davranışlarına tüm alanlarda değer üretiminin yeniden şekillendiğini söyledi.

Dijital dünyadaki paradigma kırılmalarının sonucu olarak; iş süreçlerinin değiştiğine, üretim modellerinin geliştiğine ve tüketici davranışlarının çeşitlendiğine dikkat çeken Kacır, "Yenilikçi teknolojiler arasında yerini alan yapay zekanın geniş ve yaygın kullanımıyla birlikte iş süreçleri güçlü şekilde değişime uğruyor. Yapay zekanın kuantum hesaplama ve biyoteknoloji gibi derin teknolojilerle iç içe gelişmesi mevcut ve potansiyel etkilerini üssel olarak artırıyor" dedi.

Gelecek adına yapay zeka alanında beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Fakat günümüzde yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin, toplum yararını gözeten devlet veya akademik aktörlerden daha çok karlarını maksimize etmeye odaklanmış büyük ölçekli şirketler tarafından yürütüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. ABD ve Çin'in yeni bir hegemonya yarışı olarak gördüğü bu alanda; geliştiricileri, uygulayıcıları ve ürünleri sınırlayan kurallar öngören küresel bir fikir birliği çerçevesine dair net bir işaret yok" ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendiriyoruz"

Sorumlu ve etik yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini desteklediklerini dile getiren Bakan Kacır, "Türkiye olarak bizler yapay zekanın bir tercih meselesi olmayıp, "Dijital Türkiye" vizyonuyla, kalkınma yolculuğumuzun en büyük taşıyıcılarından biri olduğunun farkındayız. "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka çağının sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendiriyoruz. Sorumlu ve etik yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenen bir anlayışla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, konuşmasının devamında, "Kullanıcıların yapay zeka teknolojilerden elde ettikleri bilgilerin, kendi değer yargılarıyla tam olarak örtüşmemesi önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Her zeminde vurguladığımız üzere, bilimin, teknolojinin ve refahın sadece birkaç ülke veya şirketin elinde asimetrik şekilde toplanması, insanlığın geleceği için büyük tehditler taşımaktadır. Böyle bir düzen hem çatışmaları tetikleyecek hem de dünya barışını bozacak bir düzendir. Türkiye; güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, her geçen gün daha da büyüyen girişimcilik ekosistemiyle, insanlık yararına teknoloji anlayışıyla bayraktar rol üstlenmeye hazır konumdadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır Yapay Zeka Teknoloji Politika Ekonomi Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti
Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MOSSAD nedir? Mossad kimdir? Mossad hangi ülkenin teşkilatı? 19 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu! 19 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları DGS TERCİHLERİ BAŞLADI: DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? DGS tercih kılavuzu! KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA: KPSS DHBT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ankara-İstanbul hızlı tren kaç saat, durakları neler? Ankara-İstanbul ne zaman 80 dakikaya düşüyor? Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });