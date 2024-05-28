Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türkiye için teknoloji ve sanayi kabiliyetini Tacikistan ile paylaşmak esaslı amacımız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye için teknoloji ve sanayi kabiliyetini Tacik kardeşlerimizle paylaşmak, dost Tacikistan ile kalkınma yolculuğunu birlikte sürdürmek esaslı amacımızdır." dedi.

Türkiye - Tacikistan İş Forumu; Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Tacikistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Devlet Komitesi Başkanı Sultan Rahimzade, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve diğer ilgililerin katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tacikistan arasındaki güçlü bağların tezahürü olan forumun özellikle Türk iş insanları ile kardeş ülke Tacikistan'ın iş dünyası arasındaki ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmesini temenni etti.

Dünyanın küresel salgınlar, iklim değişikliği, afetler, gıda, su, enerji, ham madde krizleri gibi eşi benzeri görülmemiş sınamalardan geçtiğini belirten Kacır, Türkiye'nin ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu sınamalardan alnının akıyla çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Kacır, Türkiye'ye duyulan güven ve süregelen istikrar ikliminin getirdiği başarının, tüm göstergelerle kendini ispat ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasından taviz vermeyen ekonomi modelimizle son 14 çeyrektir büyümemizi hız kesmeden sürdürdük. Küresel tedarik zincirinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, deprem felaketlerine rağmen 255,8 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık, milli gelirimizi 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık, 32,6 milyon kişiyle istihdamda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık."

"İkili işbirliklerini güçlendirecek adımlar atmaya gayret ediyoruz"

Dünyada ticaret ve teknoloji savaşları yaşanırken, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma iddialarına hizmet edecek özgün, yenilikçi ve rekabetçi üretim kabiliyetini oluşturduklarını anlatan Kacır, 22 yılda adeta sıfırdan inşa ettikleri AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle de "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kacır, Türkiye'nin ekonomik, bilimsel ve teknolojik kazanımlarının kalıcı olmasını sağlayacak ve Cumhuriyetin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir atılıma daha imza attıklarına işaret etti.

Bu atılımın "Milli Teknoloji Hamlesi" olduğunun altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamunun dahli ve etkin yönlendirmesi, teknolojide paradigma değişimleriyle savunma sanayisinde bizi başarıya ulaştıran endüstri politikasını sivil alanlarda uygulayarak büyük atılımlara imza atıyoruz. İşte bu yaklaşımla, 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini, devrin otomobili Togg'u üreterek gerçeğe dönüştürdük. 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda lider teknoloji girişimleri çıkarmaya kararlıyız. Yeni ticaret ve yatırım ortaklıklarıyla, ticaret, sanayi ve teknoloji alanlarındaki ülkemizin bu başarı hikayesini ve tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Özellikle ikili işbirliklerini güçlendirecek, bağları daha da kuvvetlendirip artıracak adımlar atmaya gayret ediyoruz."

"Hedef 1 milyar dolarlık ticaret hacmi"

Kacır, kardeş ve dost bir ülke olarak gördükleri Tacikistan'ın da hem ekonomik potansiyeliyle hem de Asya-Avrupa arasındaki lojistik bağlantılarındaki rolü ve doğal kaynakları itibarıyla Orta Asya'da önde gelen ticaret ve yatırım ortakları arasında yer aldığının altını çizdi.

Türkiye olarak Tacikistan'ın son dönemde sanayileşme ve kalkınma yolculuğunda gösterdiği başarıları takdirle izlediklerini dile getiren Kacır, bu doğrultuda iki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşmak için iş insanlarıyla omuz omuza yürüdüklerini söyledi.

Kacır, bu hedef doğrultusunda Tacik kardeşlerinin desteklerini her daim hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli kardeşim Sherali Kabir ile bugün imzaladığımız 'Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma' da yatırım işbirliğini artırmak için bir katalizör rolü üstlenecektir. Güncellenen anlaşmayla getirilen tahkim mekanizması, yatırımcılar için güvenilir bir yatırım ortamının tesis edilmesini sağlayacaktır. Bu, işbirliğinin daha da ilerletilmesi ve kurumsallaştırılması için düzenli olarak gerçekleştirilecek. İş forumları ve karma ekonomik komisyon toplantıları da yatırımcıların ve girişimcilerin önünü açacak öncelikli platformlar olacak. Bugün düzenlediğimiz 12. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda aralarında ticaret, yatırım, sanayi, bankacılık, enerji, ulaştırma ve iş çevreleri arasındaki işbirliğine dair eylemlerin de yer aldığı 56 maddelik detaylı bir eylem planı hazırladık. Bu çerçevede Türk - Tacik Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nun faaliyete geçmesi ve belli sektörlerde etkinliklerin ve ülke tanıtım toplantılarının düzenlenmesi hususlarında mutabakata vardık."

"Tacik yatırımcılara destek olmaya da her zaman hazırız"

Tacikistan'ın Türk sanayisi için en önemli avantajlarından birinin sahip olduğu yeşil enerji altyapısı olduğuna dikkati çeken Kacır, "Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması nedeniyle sadece kendi üretim süreçlerimizdeki karbon emisyonlarından değil kullandığımız ham madde ve ara mallarının üretimindeki karbon emisyonlarından da sorumlu hale geleceğiz. Dolayısıyla Tacikistan - Türkiye işbirliği hem Tacikistan hem Türkiye için yeşil dönüşüm alanında eşsiz fırsatlar barındırmaya devam edecek." dedi.

Kacır, sanayi ve teknoloji alanında tesis ettikleri mutabakat zaptı ile ilişkileri derinleştirip daha da ileri bir boyuta taşıdıklarını bildirdi.

Tacikistan ile gelişen ilişkilerin hem Türkiye'nin bölge ile ticaretini olumlu etkilediğini hem de Orta Asya'nın küresel ticaretteki etkinliğini artırdığını vurgulayan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tacikistan'ın bölgesel ve küresel ekonomi ile entegrasyonunu sağlama amacıyla attığı adımları yakından takip ediyor, başarılarını destekliyoruz. Türkiye için teknoloji ve sanayi kabiliyetini Tacik kardeşlerimizle paylaşmak, dost Tacikistan ile kalkınma yolculuğunu birlikte sürdürmek esaslı amacımızdır. İlişkilerimizi hak ettiği potansiyele ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sizlerden de özverili gayretlerinizi artırarak sürdürmenizi bekliyoruz. Atacağınız her adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sahadaki neferler olarak iş adamlarımızın karşılaşacağı sorunları çözmek en büyük önceliğimiz. Kültür dünyamızın baki figürü olan Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi 'Bulanlar ancak arayanlardır.' Bizler de iki dost ve kardeş ülke arasındaki tüm ilişkileri en yüksek seviyeye çıkarmanın yollarını aramaya devam edeceğiz. Ülkemize inanan ve güvenen Tacik yatırımcılara destek olmaya da her zaman hazırız."