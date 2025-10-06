Bakan Kacır, Türkiye'nin Planlı Sanayi Alanlarını Büyütecek
Bakan Kacır, Ergene'de iş insanlarıyla bir araya gelirken, Kutes Metal San. ve Tic. A.Ş. özel endüstri bölgesini ziyaret etti. Ayrıca Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile görüştü.
ERGENE BELEDİYESİ'NE ZİYARET
TEKMER açılışının ardından Bakan Kacır iş insanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı programda Kutes Metal San. ve Tic. A.Ş. Özel Endüstri bölgesini gezen Bakan Kacır, ardından Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Topak'tan çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Kacır, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi