Bakan Kacır, "Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı"na katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve Katar'ın iki dost ve müttefik ülke olarak, bölgesel istikrar ve ortak refahın temini adına birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Liderlerimizin çizdiği güçlü vizyon doğrultusunda, son yıllarda mükemmel bir ivme yakalayan stratejik işbirliğimizi yüksek teknoloji yatırımlarıyla daha da derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından, "Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı"na, ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani'nin başkanlıklarında düzenlenen, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katıldığını bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liderlerimizin çizdiği güçlü vizyon doğrultusunda, son yıllarda mükemmel bir ivme yakalayan stratejik işbirliğimizi, yüksek teknoloji yatırımlarıyla daha da derinleştireceğiz. Türkiye ve Katar, iki dost ve müttefik ülke olarak, bölgesel istikrar ve ortak refahın temini adına birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdürecek."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
