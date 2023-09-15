Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 14'e çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için dijital dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için dijital dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmek ve ülkemizin ekonomik büyümesini hızlandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı yıl sonunda devreye alacağız. Kurduğumuz model fabrikaların sayısını önümüzdeki dönemde 8'den 14'e çıkaracağız. Model fabrikalar ile işletmelerimize uygulamalı yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitimleri sağlıyoruz" dedi.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi'nin Dijital Servis Merkezi İstanbul'da açıldı. Merkezin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Coca-Cola İçecek CEO'su Karim Yahi ve Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin katıldı.

BU MERKEZİN, DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BİR BAŞARI ÖRNEĞİ TEŞKİL EDECEĞİNE İNANIYORUZ

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz, 1964'ten bu yana Coca-Cola'nın bölgesel ve stratejik yönetim üslerinden biri. Bugün Coca-Cola Türkiye, 11 fabrikasında ürettiği birbirinden değerli 16 markası ile ülkemize yatırım yapıyor, istihdam sağlıyor. Tüm bu katkıların yanı sıra bugün açılışını yapacağımız Coca-Cola Dijital Servisler Merkezine ise ayrı bir önem atfediyoruz. Bu merkezin hem ülkemiz hem de Coca-Cola için çarpan etkisinde bir katma değer yaratacağını düşünüyoruz. Pazarlama, finans ve strateji gibi alanlarda bilgiye hızlı ve otomatik erişim sağlayacak olan bu merkez, veri analizi uygulamalarıyla da iş verimliliğini artıracak. Açılışını yaptığımız bu merkezin, dijital dönüşümde bir başarı örneği teşkil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

DİJİTAL TEKNOLOJİLER TÜM ALANLARINDA KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM YARATIYOR

Dönüşüm sürecinde doğru yatırımın önemin dikkat çeken Bakan Kacır, "Bugün teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm bizlere yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Dünya'da tüm dengeler değişiyor, rekabet koşulları yeniden şekilleniyor. İçinde bulunduğumuz 'Dördüncü Sanayi Devrimi' çağında, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı ve otonom cihazlar gibi dijital teknolojiler sanayiden tarıma, sağlıktan enerjiye kadar hayatımızın tüm alanlarında köklü bir dönüşüm yaratıyor. Tabi bu dönüşüm, sadece iş süreçlerini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni iş modelleri ve fırsatları da beraberinde getiriyor. İşletmelerin küresel alanda rekabet güçlerini artırıyor. İşte bu dönüşüm sürecinde doğru zamanda doğru yatırımları yapan ülkeler geleceğin dünyasında söz sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

PATENT BAŞVURU SAYIMIZ 20 KATTAN FAZLA ARTARAK 9 BİNİ AŞTI

Geçen yıl Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığını aktaran Bakan Kacır, "Dünya'nın en büyük on ekonomisinden biri olmak ve teknolojik bağımsızlığımızı tesis etmek için bu dönüşümü tarihi fırsat olarak görüyoruz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunun tohumlarını ektik. Mevcutta üretimde, büyümede, Ar-Ge'de ve inovasyonda geldiğimiz nokta bunu teyit ediyor. Geçtiğimiz yıl 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık. 2023 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise üçüncü olmayı başardık. Son 20 yılda Ar-Ge harcamalarımızın GSYİH'ya oranını yüzde 0,5'ten 1,4'e çıkardık. 2002'de sadece 414 olan patent başvuru sayımız 20 kattan fazla artarak 9 bini aştı. Tabi bu kazanımların sürdürülebilirliği bizim için kritik öneme sahip" dedi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK, ATMAYA DA DEVAM EDİYORUZ

Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için dijital dönüşümü bir fırsat olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna liderlik etmek ve ülkemizin ekonomik büyümesini hızlandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu kapsamda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Model Fabrikalar ile işletmelerimize uygulamalı yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitimleri sağlıyoruz. Kurduğumuz model fabrikaların sayısını önümüzdeki dönemde 8'den 14'e çıkaracağız. Ülkemizde sanayinin dijital dönüşümünü yerli ve milli çözümlerimiz ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

36 PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Rekabet gücü yüksek bir Türkiye için dijital dönüşümün kritik olduğunu belirten Bakan Kacır, "Yüksek teknolojili alanlarda yetkinliklerimizi artıran Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın dijital dönüşüm çağrısı kapsamında 36 projeyi destekliyoruz. Bu projeler ile 290 milyon dolar yatırımın önünü açtık. KOBİGEL Destek Programı ile hem dijital teknoloji geliştiren hem de bu teknolojileri imalat süreçlerine adapte eden KOBİ'leri destekliyoruz. Rekabet gücü yüksek bir Türkiye için, kritik teknolojilerde işletmelerin dijital dönüşümünü sağlayacak. Ülkemizin teknolojik yetkinliğini artıracak yeni programları da hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI'NA KATILIMI İÇİN İMZALARI ATTIK

Bakan Kacır, "Hem yeşil dönüşüm için hem dijital dönüşüm için firmalarla uzun vadeli iş birliklerini teşvik edecek. Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı inşallah yılsonunda devreye alacağız. Bu alandaki yatırımları, teşvik sistemi kapsamında öncelikli yatırımlar olarak destekleyeceğiz. Her alanda olduğu gibi dijital dönüşüm alanında da uluslararası arenada aktif rol üstleniyoruz. Bu minvalde geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Dijital Avrupa Programı'na katılımı için imzaları attık. Bu program ile dijital altyapıların kurulumunu hızlandıracak, dijital becerilerin artırılmasına odaklanacağız. Ülkemizin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşması için nitelikli insan kaynağı kritik rol üstleniyor" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Bakan Kacır, "Tüm bu attığımız adımlarla birlikte; Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirecek ve ülkemizi küresel bir teknoloji üssüne dönüştüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam ekseninde büyümesine destek olan tüm yatırımcıların arkasında duruyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır'a markanın yeni özel ürünü ve çiçek takdimi yapıldı. Kurdele kesimiyle merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Kacır ve beraberindeki heyet merkezi ziyaret etti.