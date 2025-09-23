Haberler

Bakan Kacır, Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesinde dijital teknolojilerin önemine işaret etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital teknolojilerin yatırımların hızlanması, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital teknolojilerin yatırımların hızlanması, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, NSosyal hesabından ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkevi'nde Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını kaydetti.

Burada çok sayıda Amerikan şirketinin üst yöneticileriyle Türkiye'ye yönelik yatırım ve büyüme planlarını konuştuklarının bilgisini veren Kacır, "Özellikle dijital teknolojiler, yatırımların hızlanması, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük fırsatlar barındırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Toptancı halinde şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.