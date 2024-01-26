Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bursa'ya yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg'un Bursa'ya kurulmasından memnuniyetsiz olan siyasetçiler var. Kim ne derse desin, Bursa'mıza, Türkiye'mize, yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Bakan Kacır'ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kısa birer konuşma yaptı. Ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonunda Türk bilim misyonu faaliyetlerini sürdüren astronotumuz Alper Gezeravcı ile Türkiye'de ilk ve tek uzay ve havacılık temalı bilim merkezimiz olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden bir canlı bağlantı gerçekleştirmek, bizim için ayrı bir iftihar vesilesi, mutluluk vesilesiydi. Gerçekten Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli teknoloji hamlesinde her geçen gün yeni adımlar atıyor. Yeni ve büyük projelere imza atıyor. Allah bu millete, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda inşallah çok daha büyük milli teknoloji projelerine imza atmayı nasip etsin" dedi.

Türk gençliğiyle, Teknofest kuşağıyla birlikte biz bu başarı hikayesine yeni sayfalar eklemeye, milletimizin geleceğini aydınlık kılacak nice projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Kacır, "Ülkeleri küresel rekabette öne çıkaran unsurların başında şüphesiz bilim ve teknoloji geliyor. Teknolojiyi üretmek için de iyi işleyen bir AR-GE ve girişimcilik ekosistemi şart. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda bilimi ve teknolojiyle yaptığımız yatırımlarla güçlü bir ekosistem inşa ettik. Bin 600 fazla AR-GE tasarım merkezi, 208 üniversiteyle 272 binden fazla AR-GE personelimizle kurduğumuz 101 Teknopark'ta yer alan 10 binden fazla teknoloji girişimimizle, ülkemizin teknoloji ve yenilikçilik alanında küresel düzeyde rekabet edebilir bir konuma gelmesini sağladık. 2002'de sadece 2 milyar dolar olan AR-GE harcamalarımızı arttırarak ülkemizin bilimsel ve teknolojilik kapasitesini güçlendirdik. Yatırım teşvik sistemimizde katma değeri ve yüksek teknoloji üretimini önceledik" ifadelerini kullandı.

"Son 5 yılda teşvik belgelerinin yüzde 44'ünü orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar oluşturduk"

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 5 yılda teşvik belgelerinin yüzde 44'ünü orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar oluşturduk. Sadece 4 yıl içinde milyar dolar değeri geçen tur sayımızın hedefi bulması tesadüf değil. Tüm bunları araştırmacılarımıza, sanayicilerimize, girişimcilerimize, velhasıl insanımıza güvenerek başardık. Biz insanımızın fırsat sunulduğundan önündeki engeller kaldırıldığında, kaynak ayrıldığında neler yapabileceğini biliyoruz. Bu anlayışla nitelikli insan kıymetimizin, sanayicilerimizle, yatırımcılarımızla ve girişimcilerimizle birlikte çalışmaları için modern altyapılar inşa ediyoruz. Ülkemizi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel çekim merkezine dönüştürüyoruz."

"Bildiğiniz üzere tekstil ve hazır giyim sektörümüz ülkemizin, Bursa'mızın kalkınmasında önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl tekstil ve hazır giyim sektörümüzde 8 milyar dolarlık ihracatla ülkemizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda öncü sektörlerden biri olarak bu sektörün başarısıyla iftihar ettik" diyerek sözlerini sürdüren Kacır, "Sektörümüz 1 milyon vatandaşımıza doğrudan 2 milyona yakın vatandaşımıza dolaylı olarak ekmek kapısı sağlıyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme rotasında kalkınmamızda öncü rol üstleniyor. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak AR-GE ve yatırım teşviklerimizle, Kalkınma Ajanslarımızla sektörümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Değerli üretimi nitelikli istihdamı destekliyoruz. Son 22 yılda 10 bin 368 tekstil yatırımı için teşvik belgesi düzenledik. 800 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. 327 binden fazla istihdama imkan sağladık. Kalkınma ajanslarımızda 382 projeye 7 milyar lira destek olduk" şeklinde konuştu.

"Togg'un Bursa'ya kurulmasından memnuniyetsiz olan siyasetçiler var"

Yararlanıcıların eş finansmanıyla birlikte 2 milyar liralık kaynağı harekete geçirdiklerini belirten Kacır, "Bugün Teknoparklarımızda, tekstil alanında AR-GE ve yenilik kapasitesinin girişiminde 565 firmamız kilit rol üstleniyor. 78 AR-GE ve dört tasarım merkezimiz tekstilde katma değerli üretim altyapımızı güçlendiriyor. Tabii Bursa'mız aynı zamanda ana markalarla yan sanayiyle ülkemizde otomotiv sektörünün de kalbi. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz sokağa Bursa ev sahipliği yapıyor. Gerçi ben geçenlerde bu ev sahipliğinden memnun olmayanların olduğunu da büyük bir şaşkınlıktan medyada izledim. Hatta izlediğim programda katılan gazetecilerin de büyük bir şaşkınlık geçirdiklerini ve şehre hizmet etme iddiası taşıyan bir siyasetçinin ağzından Togg'un Bursa'da kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyetsizlik karşısında gazeteci arkadaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediklerini görmüş olduk. Biz kim ne derse desin, Bursa'mıza, Türkiye'mize, yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

200 milyon lira bütçe

Elbette çevre dostu, doğa dostu bir anlayışla bu şehir Türkiye'nin sanayisinin ve teknolojisinin öncü şehri olma misyonunu güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini aktaran Bakan Kacır, "35milyar dolardan fazla ihracatla otomotiv sektörümüz geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza attık. Çevreci mobiliteli yeşil çözümlerin dijital teknolojilerin yaygınlaştığı günümüzde otomotivin alt bileşenleri de bu paradigma değişikliğine adapte oluyor. Dolayısıyla tekstil ve otomotiv sektörlerinde katma değerli üretim Bursa'nın kalkınma yolculuğunun rekabet gücü adına büyük öneme sahip. Bugün açılışını yaptığımız kompozit malzeme ve teknik tekstil prototip üretim ve uygulama merkeziyle stratejik alanlarda yeni ürün geliştirmesini kolaylaştıracak çok nitelikli bir altyapı tesisini Bursa'mıza kazandırıyoruz. Bu proje altyapı yatırımı da aslında doğası gereği bir sosyal inovasyon projesi. Bir fikri olan, bir fikri ürüne dönüştürmek için gayret gösteren bir ürünü ticarileştirmeye çalışan KOBİ'lerimiz için tesis ettiğimiz bu modern altyapıyı. Hem kümelenme ruhu, hem de birlikte iş yapma kültürümüz de gelişecek. Bu tesisin kapıları kendi üretim yerlerinde, fikirlerini test etmek isteyen, prototiplerini üretmeye talip olan ve ürettiği prototip ticarileştirmeyi hedefleyen herkese açık olacak. Rekabetçi sektörler programıyla hayata geçirdiğimiz 200 milyon lira bütçeli bu proje makine ekipman altyapısı ve teknik yardımı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Proje çerçevesinde son teknoloji makinelerle cihazları sanayicimizin, KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin test ve prototip geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyorum. Bugün itibarıyla modern ve güçlü altyapıda elliden fazla KOBİ'ye test ve analiz hizmetleri sunmaya başlandı. Kompozit malzeme ve teknik tekstil kümelenmesi Bursa'da oluşturuldu. Yeşil ürün geliştirme programı çerçevesinde seçilen. Altı firmamıza tasarım, prototip, hizmetleri desteği veriliyor. Tedarik zinciri eşleştirme programında 30 firmayı yerli ve uluslararası tedarikçiler, alıcılar ve çözüm sağlayıcıları ile bu merkez oluşturuyor. Programda 10 firmamıza AR-GE çalışması tamamlanmış ürünlerinin ticarileştirilmesi için danışmanlık ve mentorlük hizmeti sunuluyor. Proje sonuna kadar devam edecek ve prototip üretim hizmetiyle elliden fazla KOBİ'ye inovatif proje fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda bu merkezde destek olacağız. Kompozit malzeme ve teknik tekstile dayalı yüksek katma değerli ürünlerin üretimine bu merkez sayesinde hız kazandıracağız" dedi. - BURSA