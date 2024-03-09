Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Spor Teknolojileri Pazarı Büyüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, spor teknolojileri pazarının büyüklüğünün geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolarken, 10 yıl içinde bu düzeyin 53 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirterek, "Büyüyen ve gelişen spor teknolojileri, aynı zamanda inovasyon odaklı yeni nesil girişimlere fırsat penceresi oluşturuyor." dedi.

Kacır, TÜBİTAK BİGG Spor Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, teknolojik ilerlemelerin hayatın her alanını yeniden şekillendirdiği bir dönemde spor endüstrisinin de bu dönüşümden etkin bir biçimde payını aldığını söyledi.

Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin öncülüğünde, spor endüstrisinde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerin spor ekosisteminin tüm paydaşları için eşi benzeri görülmemiş düzeyde erişim, kişiselleştirme ve verimlilik imkanı sunduğunu dile getiren Kacır, "Yenilikçi teknolojiler veri odaklı karar alma süreçlerinin önünü açarak sporcu performansı ve güvenliğini üst düzeye çıkarıyor." dedi.

Kacır, "Giyilebilir cihazlardan artırılmış ve sanal gerçeklik sistemlerine, taraftar etkileşim platformlarından gerçek zamanlı analitiklere kadar teknolojinin sporda yenilikçi uygulamaları ise spor endüstrisinde yeni standartları belirliyor." ifadelerini kullandı.

Spor teknolojileri pazarının büyüklüğünün geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolarken, 10 yıl içinde bu düzeyin 53 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü aktaran Kacır, "Büyüyen ve gelişen spor teknolojileri, aynı zamanda inovasyon odaklı yeni nesil girişimlere fırsat penceresi oluşturuyor." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin spor teknolojilerinde dünya çapında başarı hikayeleri çıkarmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz ülkemizi spor teknolojilerinde dünya çapında bir teknoloji geliştirme üssü haline getirmek. Bu anlayışla, spor alanında proje yürüten teknoparklarımızdaki 450 teknoloji girişimimize ve 1 Ar-Ge merkezimize vergisel destekler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında spor alanında toplam 237 proje ve 871 bilim insanı ile gence 1,2 milyar TL destek sağladıklarını aktaran Kacır, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destek ve iş birlikleriyle bugüne kadar ülkemizin insan kaynağını güçlendirecek pek çok vizyon projeyi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Girişimcilerin 'spor teknolojilerine' yönelik yenilikçi fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz"

Bakan Kacır, 81 ilde hayata geçirdikleri Deneyap teknoloji atölyeleri ile bugüne kadar 17 binden fazla özel yetenekli öğrenciyi yenilikçi teknolojilerle buluşturduklarını anımsatarak, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yürüttükleri 109 projeyle 53 binden fazla gencin istihdamının önünü açtıklarını dile getirdi.

Spor bilimlerinde nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitemizi güçlendirmek üzere açtıkları TÜBİTAK Spor Araştırmaları Çağrısıyla sporun insan fizyolojisindeki etkilerinden yapay zeka tabanlı destek sistemlerine kadar toplam bütçesi 62 milyon lira olan 30 projeye eş finansman sağladıklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile beraber gerçekleştirdiğimiz artık başlı başına bir marka haline gelmiş BİGG SPOR Ödülleri Yarışması ile de teknoloji ve sporu bir araya getiriyoruz. Girişimcilerin "spor teknolojilerine" yönelik yenilikçi fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Programın ilk çağrısına Ekim 2021'de çıktık. Yoğun ilgi gören bu ilk çağrıdan sonra ödüle hak kazanan 5 girişimcimize 1 milyona yakın ödül takdim ettik.

İkinci çağrıya ise sizlerin de bildiği üzere geçtiğimiz yılın ekim ayında çıkmıştık. İthal spor malzemelerinin yerlileştirilmesinden spor teknolojilerinde artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına, büyük veri analizi uygulamalarından sporda sensör teknolojisine kadar 7 farklı kategoride 67 girişimimiz çağrıya başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ilk 5 sırada yer alan girişimcilerimize 4,5 milyon lira destek sağlıyoruz. Ödül almaya hak kazansın kazanmasın tüm girişimcilerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum."

"100 Turcornumuz arasında spor girişimleri de yer alacak"

Kacır, hayata geçirdikleri Turcorn 100 Programı'yla erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ettiklerini altını çizdi.

Hedeflerinin 2030 yılına kadar 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimine ulaşmak olduğuna işaret eden Kacır, "Nitelikli insan kaynağımız, hedef odaklı destek programlarımız, inovasyon dostu mevzuat düzenlemelerimizle bu hedefe ulaşacağız." dedi.

Kacır, erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik edecekleri ve terzi usulü destekler sunacakları Turcorn 100 Programını başlattıklarını hatırlatarak, "Geçtiğimiz hafta da yapay zekadan dijital hizmet teknolojilerine, yeşil dönüşümden finansal teknolojilere kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve Turcorn 100 Programı'na seçilen ilk 15 teknoloji girişimimizi kamuoyu ile paylaştık.

Önümüzdeki dönemde Turcorn 100 programı kapsamında spor girişimlerinin de destekçisi olmaya, girişimcilerimizle beraber başarı hikayeleri oluşturmaya hazırız. Gençlerimizin, girişimcilerimizin enerjisi ve yenilikçi iş fikirleri gösteriyor ki 100 Turcornumuz arasında spor girişimleri de yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilimsel çalışmaları, Türk sporunun gelişimine entegre etmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Yüzyılında ülkeye değer katacak girişimcilerle, gençlerle güçlü ve büyük Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Kacır, odağında gençlerin yer aldığı birçok farklı proje ve programı paydaşlarla aktif şekilde yürüttüklerini dile getirdi.

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte spor araştırmaları programı kapsamında yeni bir çağrıya çıktıklarını belirten Kacır, "Bu çağrı ile sportif faaliyetlerde karşı karşıya kalınan zorlukları ve güncel yönelimleri ele alan bilimsel araştırma projelerini destekliyoruz." dedi.

Kacır, bilimsel çalışmaları, Türk sporunun gelişimine entegre etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Aynı zamanda yakın zamanda ilk kez çıkacağımız Gençlik Araştırmaları Çağrısı kapsamında yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber, gençlerimizi 21. Yüzyılın yetkinlikleriyle buluşturarak genç istihdamını güçlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Gençlerin iyi oluşlarını ve toplumsal hayata katılımını hedefleyen araştırma projelerini destekleyeceklerine dikkati çeken Kacır, "Gençlerimizde iklim ve çevreye duyarlılıklarını, bilinçlerini artıracak politika ve uygulama modellerini geliştireceğiz. Bu iki programı geleneksel hale getirerek de Türkiye Yüzyılının mimarı gençlerimizin gücüyle Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız." şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da 15 tane finale gelen girişimcileri yürekten kutladığını belirterek, hepsinin bu aşamaya gelene kadar birçok zorlayıcı koşuldan geçtiğini ifade etti.

Mandal, salonun diğer tarafında bulunan fuaye alanında 30 tane projenin sergilendiğine dikkati çekerek, "Gelecekteki hayalimiz, hedefimiz oradan çıkan fikirler, bilimsel çalışmaların gelecek yıllarda ticarileşme tarafındaki girişimlere dönmesi." dedi.