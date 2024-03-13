Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bilim Merkezlerini Ülke Sathına Yayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletle, gençlerle bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açtıklarını belirterek, "Belediyelerimizle yakın ve yoğun işbirliği içinde çalışarak, bilim merkezlerimizi inşallah ülke sathına daha da yayarak, bilim ve teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Sincan Bilim Merkezi; Bakan Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'ın katılımıyla açıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Ankara'ya, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda, aynı günde, Sincan ve Mamak bilim merkezlerini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şehirlere bu önemli projeleri merkezi ve yerel yönetimlerin el ele, büyük bir uyum ve ahenk içinde kazandırdıklarının altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti belediyeciliği, şehirleri altyapısıyla üst yapısıyla, hizmetlerle birlikte çok yönlü sosyal belediyecilik anlayışıyla donatıyor. Bizim gerçek ve gönül belediyeciliği anlayışımızda, Türkiye'nin kalkınıp gelişmesinde, doğrudan milletin hayatına dokunan hizmetlerin ifasında, yerel yönetimin rolü çok önemlidir. Bugün de yine milletimize, gençlerimize bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açıyoruz. Belediyelerimizle yakın ve yoğun işbirliği içinde çalışarak, bilim merkezlerimizi inşallah ülke sathına daha da yayacak, bilim ve teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kacır, son 22 yıldır elde ettiği kazanımlarla Türkiye'nin prangalarından kurtularak, ikinci asra "büyük ve güçlü bir Türkiye" olarak adım attığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye çağının doğuşu için verdikleri amansız mücadelenin, "Türkiye Yüzyılı"nda her alanda meyvelerini verdiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye artık fiziki ve zihni sınırlara teslim olmuyor. İçerde ve dışarda kendisine lütfedilen hadler içinde değil, kendi çizdiği yolda ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor. İşte bu başarıları, kazanımları kalıcı kılmak adına, Türkiye Yüzyılı'nda 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattık. Beşeri sermayemizin güçlendirilmesi için kritik adımlar atmaya devam ediyoruz."

"Sincanlı gençleri Deneyap Teknoloji Atölyesi ile buluşturacağız"

Bilim fuarları, şenlikleri ve söyleşileriyle bilimi toplumla buluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç yılda 3 bin 800 bilim söyleşisiyle 400 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirerek, öğrencilerimizde bilime yönelik ilgiyi ve bilim okuryazarlığını pekiştirdik. Gerçekleştirilen 5 bin 200'den fazla bilim fuarı ile 510 bin öğrencimiz ve 5,2 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Destek verdiğimiz 102 bilim şenliğiyle 500 binin üzerinde vatandaşımızı bilimle buluştururken, onlara bilimin eğlenceli dünyasını keşfetme fırsatı tanıdık. Sektör Kampüste Programı ile 10 binden fazla üniversite öğrencimizi blokzincir, yapay zeka, dijital dönüşüm ve kuantum gibi alanlarda sektör profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla, TEKNOFEST kuşağını bilimle buluşturuyoruz."

Kacır, toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kurduklarına işaret ederek, gençlerin bilime olan ilgi, merak ve farkındalığını artırdıklarını dile getirdi.

Sincan Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını da keşfetmelerini sağlayacağını anlatan Kacır, "Merkezimiz; astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında 5 atölyeyle, gençlerimize, edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacak. Ayrıca bilim merkezimiz bünyesinde önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek Deneyap Teknoloji Atölyesi ile de Sincanlı gençlerimizi erken yaşta geleceğin teknolojileriyle buluşturacağız." diye konuştu.

Kacır, gençlerin potansiyelini keşfedip onların önünü açacak tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, milletimiz, ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinde koşanların kimler olduğunu çok iyi biliyor. İnanıyoruz ki Ankara, 31 Mart'ta mührünü güçlü bir şekilde gerçek belediyeciliğe, eser ve hizmet belediyeciliğine vuracak. Ankara'mız, Ankaralılar aksayan projeleri 'yavaşlayan' hizmetleri inanıyorum ki 31 Mart'ta telafi edecek. Kazanan Ankara, kazanan Türkiye olacak. Cumhur İttifakı olarak el ele vereceğiz ve Ankara'nın tüm ilçelerine önümüzdeki dönemde hep birlikte hizmet edeceğiz."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bilim ve teknoloji kimin elindeyse gücün onun elinde olduğunu belirterek, "Bilim ve teknolojiye olan ihtiyaç çok daha fazla. Olmazsa olmaz en önemli unsur insan kaynağı. Bunlar da bizim gençlerimiz çocuklarımız. Gençler; gelecek için, insanlık için gerekli teknolojileri geliştirecek ve bilgiyi üretecekler." ifadelerini kullandı.

"Uzay alanında yeni ufuklar açacak eğitim içerikleri hazırlayacağız"

Elvan Kuzucu Hıdır da bugün üç farklı ülkede toplamda 18 bilim merkezinin faaliyetlerini yürüttüğüne dikkati çekerek, sadece geçen yıl tüm bilim merkezleri ve atölyelerine toplam 1 milyonu aşkın genç öğrencinin katıldığını söyledi.

Burada 7 farklı alanda 6-14 yaş seviyesindeki öğrencilerin etkileşimli ve özgün eğitimlere katıldığını anlatan Kuzucu Hıdır; astronomi, havacılık ve uzay atölyelerinde öğrencilere roketler, uydular, hava araçları, güneş sistemleri, galaksiler, uzay, evren gibi konularda temel prensip ve kuvvetler alanında deneysel eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Kuzucu Hıdır, Türkiye Uzay Ajansı olarak bilim merkezlerinde, Türkiye'nin Milli Uzay Programı çerçevesinde, çocuklara bu misyonu anlatacak, atölyelerde uzay alanında onlara yeni ufuklar açacak eğitim içerikleri hazırlayacaklarını bildirdi.

Bilim merkezlerinin bilim ve teknoloji alanında toplumsal bir paradigma kırılımı oluşturduğunun altını çizen Kuzucu Hıdır, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimizin 'sadece tüketen değil aynı zamanda üreten ve keşfetme arzusuyla sürekli öğrenen' bir ruha sahip olmalarını hedefliyoruz. Geleceğin Özdemir Bayraktar'ları ve Aziz Sancar'ları ülkemizin dört bir yanındaki bilim merkezlerinde yetişecek, burada yetişen gençlerimiz önce ülkemiz için sonra da tüm insanlığın faydası için teknolojiler geliştireceklerdir. Bilim Pursaklar'dan sonra Ankara'da yer alan 2. Bilim Merkezi Bilim Sincan'ın bu bölgedeki öğrencilerimiz ve velilerimiz için çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Bu merkezlerde yetişen çocuklarımız, medeniyetimizin kadim değerlerinden güç alarak, adalet, merhamet ve iyiliği tüm dünyaya ve özellikle Filistin gibi mazlum coğrafyalara hakim kılma mücadelesini sürdüreceklerdir. Hakk'ı üstün tutmayı yaşam gayesi edinen, durumdan vazife çıkartan bir nesil yetiştirmesine öncülük edecektir."