Bakan Kacır: "Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünyada uygulanan en etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımlar elde ettik. Ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı 2002'de yalnızca 10 milyar dolarken geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara, yani 10 katına yükseldi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kacır, artan küresel kutuplaşma ve stratejik belirsizlik ortamında teknolojinin; gittikçe jeopolitik bir güç enstrümanına dönüştüğüne işaret etti. Bakan Kacır, "Bu alandaki kızışan rekabetin artık bir 'teknoloji savaşına' dönüştüğünü söylememiz yanlış olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda; tesis edilen siyasi ve ekonomik istikrar, Ar-Ge'yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen yaklaşım, nitelikli insan kaynağına yapılan yatırımla ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık" dedi.

Sanayide çalışan sayısını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardıklarını hatırlatan Bakan Kacır, "İmalat sanayii katma değerinde dünyadaki payımızı ikiye katladık. Pandemi sonrasında tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirdiği dönemi başarılı şekilde değerlendirdik. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla, küresel pazarlarda büyük bir rekabet avantajı elde ettik. 22 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 265 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi"

Bakan Kacır, "Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin en önemli oyuncusuyuz. Türkiye artık Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Üretim gücüyle küresel tedarik zincirlerinin güvenilir halkasıdır. Pandemiyle birlikte terk edilen tek merkezde üretimin yerini alan çok merkezli üretim anlayışının omurgalarından birisidir. Dünyada uygulanan en etkin Ar-Ge teşvik sistemiyle teknoloji geliştirme ve üretmede önemli kazanımlar elde ettik. Ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatı 2002'de yalnızca 10 milyar dolarken geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara, yani 10 katına yükseldi" şeklinde konuştu.

"Sayıları 106'yı bulan teknoparklarımızda, bugün 11 bin 500'den fazla firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor"

Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttikleri Ar-Ge harcamalarının 3'de 2'si özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Kacır, "Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Özel sektörümüz bünyesindeki 1.600'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde görev yapan nitelikli mühendis ve teknisyenlerimiz, yüksek katma değerli üretimi mümkün kılan yenilikçi çözümler geliştirerek, teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza güç katıyor. Sayıları 106'yı bulan teknoparklarımızda, bugün 11 bin 500'den fazla firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor" dedi.

Dünya Bankası iş birliği ile yürüttükleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını söyleyen Bakan Kacır, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu' kapsamında, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ'lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kacır, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mızla, Merkez Bankası ile iş birliği içinde dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımları hızlandırıyoruz. Merkez Bankamızın 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiği bu programın da girişimcilerimizden yüksek teveccüh görmesi bizleri memnun ediyor. Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek programa bugüne kadar; toplam yatırım tutarı 1 trilyon 256 milyar lirayı aşan 275 proje başvurdu. 58 projeye ilişkin Teknoloji-Strateji Puanı'nı hesapladık. Bunlar arasından bugüne kadar toplam yatırım tutarı 241 milyar liraya yaklaşan 49 proje; değerlendirme komitesi tarafından kredi başvurusu gerçekleştirmeye uygun bulundu" dedi.

"Geçtiğimiz Mart ayında toplam 9,3 milyar dolarlık 19 yeni yatırımı Cumhurbaşkanımız ilan etti"

Bakan Kacır, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz Mart ayında toplam 9,3 milyar dolarlık 19 yeni yatırımı Cumhurbaşkanımız ilan etti. Savunma sanayiinden katma değerli maden ve metal işlemeye, yeni nesil otomotivden sağlık teknolojilerine, güneş enerjisinden petrokimyaya uzanan geniş bir yelpazedeki bu yatırımlar tamamlandığında, 20 binden fazla nitelikli istihdam oluşturacak, cari dengemize yıllık 12,4 milyar dolar katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımız, bu yatırımlarla eş zamanlı olarak, sanayi üretiminde ve teknolojide tam bağımsızlık hedefimizi ve Türkiye'yi yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde küresel liderler arasında taşıma vizyonumuzu ortaya koyan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni ilan etti. Strateji Belgemiz doğrultusunda önümüzdeki beş yılda hayata geçireceğimiz program ve projelerle; yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi artıracağız."

"Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz"

Enflasyonla mücadelede sonuç almaya başladıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Nisan sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 37,9 düzeyine geldi. Kararlılığımızı sürdürecek enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Öncelikli hedeflerimizden biri her daim istihdamı korumak. İşsizlik oranımız yüzde 7,9'la son 20 yılın en düşük düzeyine geriledi. Bu geçiş sürecinde, yatırımın, istihdamın, üretimin ve ihracatın gücünü koruması için gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. KOBİ'lerimizi güçlendirmek amacıyla Ocak ayında devreye aldığımız KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı yoğun ilgi gördü. İlk başvuru döneminde 877 işletmenin toplam 19,4 milyar liralık yatırım projesine destek verme kararı aldık. Geçtiğimiz hafta başlattığımız ve 30 Haziran'a kadar sürecek ikinci başvuru döneminde ise, KOBİ'lerimize 20 milyon lira üst limitli, 36 aya kadar vadeli ve 20 puana kadar geri ödemesiz finansman desteği sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL