Bakan Kacır, Kocaeli'de Kimya ve Teknoloji Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak ve üretim altyapımızı daha da güçlendirmek adına kimya sektörümüzün üretim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik öncelik olarak görüyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi'nde Kimya ve Teknoloji Merkezi'nin açılışında konuşan Kacır, kimya sektörünün teknoloji geliştirme ve test altyapısının ileriye taşınmasında önemli basamak olarak gördükleri, 165 milyon lira yatırımla hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin odağında daha da ileri taşıyacak adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayarak, yerli ve milli üretimde lokomotif rol üstlenen sektörlerin tamamını, sahip oldukları imkanların tümüyle desteklediklerini, sürdürülebilir büyümenin önünü açtıklarını söyledi.

Kacır, sayılarını 191'den 364'e yükselttikleri organize sanayi bölgeleri ve kurdukları 45 endüstri bölgesiyle Türkiye'nin bugün küresel üretim üssü haline geldiğini dile getirerek, kurdukları 105 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji girişiminin inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Özel sektör öncülüğünde 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinin katma değerli üretime ivme kazandıracak projeler geliştirmeyi sürdürdüğünü aktaran Kacır, "Güçlü teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetiyle inşa ettiğimiz sağlam altyapımızı besleyecek unsurları devreye aldık, almaya devam ediyoruz. AR-GE harcamalarımızın yıllık 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara yükselmesi ve AR-GE personeli sayımızın 29 binden 291 bine çıkması, verdiğimiz desteklerin etkinliğinin göstergesidir. Sanayimizin yüksek teknoloji odaklı büyümesini tüm sektörlere yayacak projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde tüm sektörlerimizi ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine entegre ediyoruz." diye konuştu.

"Kimya sektörünün yenilikçi, dönüştürücü ve çözümleyici gücü, etkisini giderek artırıyor"

Kacır, günlük yaşam ihtiyaçlarından kritik sektörlere hemen her alanda temel yapı taşı olan kimya sektörünün, Türkiye için stratejik öneme sahip alanların başında yer aldığına işaret ederek, kimya sektörünün yenilikçi, dönüştürücü ve çözümleyici gücünün, bugünün dünyasında etkisini giderek artırdığını anlattı.

Kimya teknolojilerinin batarya, yeni nesil çip üretimi gibi alanlardaki ve petrol türevlerinin yerini alacak yenilenebilir hammaddelerin üretimindeki öncü rolüyle geleceğin teknolojilerinin tetikleyicisi konumunda bulunduğundan bahseden Kacır, "Dünyada kimya sektöründe gerçekleşen inovatif çalışmalar, sürdürülebilirliğin ve ekonomik dönüşümün anahtarı olarak görülüyor. Ayrıca binlerce farklı nitelikteki ürünü sanayiciler ve tüketicilerle buluşturan sektörün tedarik zincirlerinde oluşturduğu ileri ve geri bağlantılar, sanayinin birçok sektörünün gelişimi için katalizör rol üstleniyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak ve üretim altyapımızı daha da güçlendirmek adına kimya sektörünün üretim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik öncelik olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimizle devreye aldığımız destek enstrümanlarımızla sektörümüze katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, yatırım teşvikleriyle kimya sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar için AK Parti hükümetleri döneminde 3 bin 68 teşvik belgesi düzenledikleri bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"1 trilyon 100 milyar lira yatırımın ve 112 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değer odaklı projelere AR-GE'den seri üretime uçtan uca destek sunan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mızla kimya sektörümüzde toplam yatırım tutarı 7,5 milyar liraya ulaşan 24 projeye destek sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızla işbirliği halinde sürdürdüğümüz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nda öncelikli ürün listemizin içinde bulunan 284 ürünün 91'i kimya ürünleri. TÜBİTAK, KOSGEB ve kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla uyguladığımız programlarla kimya alanındaki projelere 16 milyar lira destek sağladık. Bu destek mekanizmalarının yanında oluşturduğumuz planlı sanayi alanlarıyla da müteşebbislerimize dünya standartlarında altyapıya sahip yatırım alanları sunuyoruz.

Halihazırda 45 endüstri bölgemizin 7'si kimya sektörü için kurulmuş durumda. Organize sanayi bölgelerimizin 136'sında kimya tesisleri yer alıyor. Kimya sektörümüzün rekabetçiliği için kritik gördüğümüz kümelenme anlayışıyla sektörümüzü daha ileriye taşımak üzere 4 Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurduk. Yerli hammadde ihtiyacımızı karşılamak, katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünleri üretmek ve yenilikçi kimya teknolojilerinde de öncü olmayı sağlamak adına büyük ölçekli ve entegre petrokimya yatırımlarını desteklemeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Adana Ceyhan'da oluşturmakta olduğumuz 30 milyon metrekare alanda sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu entegre kimya tesisi yatırımlarını da sizlerle hayata geçireceğiz."

"Merkezde 209 test ve analiz, yerli imkanlarla icra edilecek"

Sektörün üretim altyapısını güçlendirecek adımlarla eş zamanlı kimya alanında AR-GE ve inovasyon kabiliyetini genişletecek projeleri de hayata geçirdiklerini dile getiren Kacır, teknoparklar bünyesinde faaliyet gösteren 191 firma ve birçoğu sanayi tesislerinin bünyesinde yer alan 76 AR-GE merkezine bugüne kadar 7,8 milyar lira destek sağlayarak inovatif projeler geliştirdiklerini söyledi.

Kacır, bugün de kimya sektörünün test ve teknoloji geliştirme altyapısında kritik öneme sahip Kimya Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceklerini aktararak, Türkiye'nin teknoloji üssü olarak konumladıkları Bilişim Vadisi bünyesinde yer alan merkezde 39'u bugüne kadar ülkede gerçekleştirilmeyenler olmak üzere 209 test ve analizin yerli imkanlarla icra edileceğini bildirdi.

Ayrıca merkezin KOBİ'lerin yapacakları AR-GE çalışmalarında hem ihtiyaç duydukları insan kaynağına hem de yüksek maliyetli cihaz ve analizlere daha kolay erişim imkanı sağlayacağını belirten Kacır, firmalara ulusal ve uluslararası ölçekteki projelerde danışmanlık hizmeti de sunulacağını kaydetti.

Kacır, Kimya Teknoloji Merkezi'nde yer alacak Kimya Kuluçka Merkezi'nin de girişimcilerin inovatif projelerini destekleyerek ülkeden yeni startup'ların doğmasına hizmet edeceğini ifade ederek, "2030'a kadar ülkemizden 100 Turcorn, 100 bin teknoloji girişimi çıkarma yolculuğumuzda inşallah bize güç katacak. Biz de ülkemize doğrudan fayda sağlayan, sanayimize, teknoloji ve inovasyon ekosistemimize önemli katkılar sunan kimya sektörümüzü tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkındırma gayretimize ortak olan tüm yatırımcılarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı.