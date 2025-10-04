Haberler

Bakan Kacır, IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin Başarıyla Tamamlandığını Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin kritik kabul testlerini başarıyla geçtiğini açıkladı. 20 kilovat gücündeki lazerin, 5 kilometreye kadar körleştirme ve 1.5 kilometreye kadar hedef imha kabiliyeti bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen "IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin, kritik kabul testlerini başarıyla tamamladığını belirtti.

Kacır, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

IŞIK'ın kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"20 kilovat gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanım, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye'yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor."

