Bakan Kacır: İhracatı Artırmak İçin Desteklerimize Devam Edeceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilere yönelik desteklerin süreceğini ve ihracatı artırmak için finansman ile istihdam desteği sağlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,??????? "Sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürecek, ihracatımızın yükselmesi için finansman ve istihdam destekleri sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Sanayi Kurulu üyeleri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatçılarımızın önünü açacak adımlarımızı, yeni teşvik sistemimizin yatırımlar üzerindeki etkisini istişare ettik. Sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürecek, ihracatımızın yükselmesi için finansman ve istihdam destekleri sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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