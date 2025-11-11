Bakan Kacır, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi"nin açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek ve genç girişimcilere destek olmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, "(Dünyanın en büyük yatırım fonlarının temsilcilerine hitaben) Sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yanınızda olmaya hazırız." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye işbirliğinde İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi ve büyüme fonlarını, alanında çığır açan yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin girişimcileri ile bir araya getiren "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Kacır, etkinliğin, girişim ve büyüme fonlarını, yatırımcı ortaklarını ve vizyoner girişimcileri bir araya getirerek Türk girişimciler ile küresel sermaye arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

Teknolojinin her alanını yeniden şekillendirdiğini, girişimlerin bu gücü gerçek değere dönüştürdüğünü, cesur fikirleri ürün ve hizmete çevirip hızla küresel pazarlara taşıdığını anlatan Kacır, teknolojiyi doğru fikirle doğru zamanda ve düşük maliyetle geniş kitlelere ulaştıran ekiplerin eski modelleri yıktığını ve çoğu zaman yüzyıllık firmaları geride bıraktığını bildirdi.

Kacır, "Bu nedenle teknoloji girişimciliğini kalkınma modelimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Araştırma, sermaye ve yeteneği bir araya getiren güçlü bir inovasyon ekosistemi inşa ederek bunun zeminini oluşturduk." diye konuştu.

Türkiye'de halihazırda 1700 AR-GE ve tasarım merkezinin, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin gücüyle, katma değerli üretimi destekleyen çözümler geliştirdiğini kaydederek, 113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firmanın geleceğin teknolojilerini bugünden inşa ettiğini, GO Girişim Ofisi'ndeki 100'ün üzerindeki girişimin yalnızca ofis alanı değil mentörlük, iş modeli tasarımı, finansmana erişim, pazara giriş ve küresel ölçeklenme gibi uçtan uca destekler aldığını anlattı.

Kacır, AR-GE ve teknoloji alanında yaşanan ilerlemelerden bahsederek, bunun en bariz örneğinin savunma sanayisinde görüldüğünü belirterek, "Türkiye, halihazırda insansız hava araçlarında (İHA) dünya liderleri arasında yer alıyor. Artık kendi eğitim uçaklarımızı, helikopterlerimizi, deniz platformlarımızı, kara sistemlerimizi ve uydularımızı tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz." dedi.

"Her yıl yaklaşık 1 milyon mezun ulusal yetenek havuzumuza katılıyor"

Bakan Kacır, savunma sanayisindeki gelişmelerden, yerli otomobil Togg'dan, inovasyon alanındaki ilerlemelerden bahsederek, girişim ekosisteminin tam potansiyeline ulaşmasının doğru yetenekle eşleştiğinde mümkün olacağını, bu nedenle insanı girişim stratejisinin merkezine koyduklarını söyledi.

Gençlere ve girişimcilere yönelik sundukları destekleri anlatan Kacır, genç nüfusa, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayan, hızlı öğrenen ve fikirleri ürüne ve şirkete dönüştürebilen bir yetenek havuzuna sahip olduklarını vurguladı.

Kacır, her yıl yaklaşık 1 milyon mezunun ulusal yetenek havuzuna katıldığını kaydederek, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin, Kampüste Sektör Girişimi'nin, Ulusal Teknoloji Uzmanlık Programları'nın ve TEKNOFEST'in gençleri geleceğin becerileriyle donattığını ve onlara ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, girişimciler için sermaye akışını genişlettiklerini, farklı fonlar ve eş finansman mekanizmaları aracılığıyla kamu sermayesinin erken aşama risklerini azaltmak, özel yatırımı çekmek ve prototipten ölçeklenmeye giden yolu hızlandırmak için kullandıklarını söyledi.

AR-GE, tasarım merkezleri ve teknopark firmalarının aldıkları teşviklerin bir kısmını girişim ekosistemine yönlendirmelerine olanak tanıyacak düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Kacır, TÜBİTAK BiGG Programının sunduğu avantajları paylaştı.

Kacır, yerli "garaj modeli" yaklaşımlarının Türkiye'yi erken aşama girişimler ve ölçeklenme sürecindeki şirketler için cazibe merkezine dönüştürdüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020–2024 yılları arasında Türk teknoloji girişimlerine yapılan toplam sermaye yatırımı 5,3 milyar dolara ulaştı. Önceki 5 yıla göre 12 kat artış var. Ön tohum anlaşma sayısında, geçen yıl Avrupa'da ikinci sırada yer aldık. 2019 yılına kadar hiçbir Türk teknoloji girişimi unicorn statüsüne ulaşmamıştı. Bugün, Turcorn adını verdiğimiz 7 unicorn'a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu 7 Turcorn'dan 6'sı bakanlığımız tarafından doğrudan desteklenmiştir. Bu, programlarımızın başarısını ve inovasyona olan bağlılığımızı göstermektedir. Bu başarıları, çok daha büyük bir sıçramanın başlangıcı olarak görüyoruz. 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

"Girişimlere küresel ölçekte büyümeleri için yeni programlar başlatıyoruz"

Bakan Kacır, girişimlere küresel ölçekte büyüme için sağlam bir zemin sağlamak üzere yeni programlar başlattıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Turcorn 100 Programı, küresel pazarlara açılmak isteyen şirketlere uçtan uca destek sağlayan kapsamlı bir platform. Şu ana kadar 33 Turcorn adayı programa kabul edilmiştir. Bu program yalnızca kamu desteğiyle değil, aynı zamanda her biri değerli bilgi ve ağlara sahip 17 program ortağının katkısıyla yürütülmektedir. Bu ortaklar arasında, daha önce unicorn olmuş veya girişimleri küresel başarıya taşımış kuruluşlar da yer almaktadır. Türkiye TechVisa Programı, teknoloji uzmanları ve yenilikçi girişimcilerin Türkiye'de daha hızlı ve büyük ölçekte başarıya ulaşmasını sağlayan kapsamlı bir destek paketi sunmaktadır. Ayrıca, Terminal İstanbul projesi kapsamında Atatürk Havalimanı terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik üssüne dönüştürüyoruz."

Kacır, Terminal İstanbul'a ilişkin detaylar paylaşarak, "Cesur fikirlere öncülük etmeye ve genç girişimcilerimizi şirketlerini kurup büyütürken desteklemeye devam edeceğiz. İleri teknoloji ve katma değerli üretim alanındaki atılımımız, girişimlerin büyümesini mümkün kılan pazarları, tedarik zincirlerini ve altyapıyı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Özel sermayeyi harekete geçirecek ve inovasyonu hızlandıracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'yi yeni nesil teknoloji yatırımları için cazibe merkezi haline getirmede büyük bir adım olan HİT-30 Programı'ndan bahsederek, gelecek dönemde genişleyen fiber altyapının, 5G ve sonrasının, bulut sistemlerinin ve ulusal siber güvenlik kapasitelerinin, Türk şirketlerinin veri odaklı dijital ekonomiye entegrasyonunu hızlandıracağını söyledi.

Girişimcileri geleceğin becerileriyle donatacaklarını vurgulayan Kacır, girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcıların ekosisteme katılımını artırmak için yatırım dostu düzenlemeleri sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, uluslararası sermayeyi çekmek için kamu sektörünün, girişim sermayesi fonlarında "çapa yatırımcı" rolünü genişleteceğini kaydederek, biyoteknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm temalı yeni girişim sermayesi fonları oluşturarak özel sermayeyi harekete geçireceklerini ve inovasyonu hızlandıracaklarını anlattı.

Bakan Kacır'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

Bakan Kacır, yapay zeka gibi öncü alanlarda inovasyona açık bir tutumla, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, risk bazlı ve orantılı bir düzenleme yaklaşımı benimsediklerinin altını çizdi.

Kacır, "Düzenlemelerimizi kopyalamak yerine kendi ihtiyaçlarımıza göre tasarlayacağız. Bu vesileyle sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yanınızda olmaya hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.