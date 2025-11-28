Bakan Kacır: Eser ve hizmetlerle bugünün güçlü Türkiye'sini inşa ettik / Haber eklendi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "23 yıl boyunca azimle, emekle yılmadan, yorulmadan ülkemizin dört bir köşesini eser ve hizmetlerle, adeta nakış gibi işleyerek bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ettik" dedi.

Bakan Kacır, il programları kapsamında gittiği Kastamonu'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Kacır, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Meftun Dallı'dan kent genelindeki yatırımlar ve yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı. Bakan Kacır ardından Mutaflar Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda parti üyeleriyle buluştu. Kacır, ardından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda düzenlenen Kalkınma Ajansı Projeleri ile Milli Teknoloji Atölyesi Açılış Töreni'ne katıldı.

'TÜM ŞEHİRLERİMİZ İLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

Törende konuşan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaşılamaz zannedilen hedefleri mümkün kıldık, hemen her alanda asra bedel kazanımlar elde ettik. Bizler, milletimizin hayallerine ve hedeflerine kulak vererek yol haritamızı milletimizle birlikte belirledik. 23 yıl boyunca azimle, emekle yılmadan, yorulmadan ülkemizin dört bir köşesini eser ve hizmetlerle, adeta nakış gibi işleyerek bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ettik. Ülkemizi ' Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacağız. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğumuzu, Anadolu'nun tüm şehirlerimiz ile birlikte yürüyeceğiz" dedi.

'NİTELİKLİ İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Kurguladıkları kalkınma modeliyle yalnızca şehirlerin ekonomisini güçlendirmediklerine dikkat çeken Kacır, "İnsan kaynağından toprağına, kültüründen tarihine kadar sahip olduğu tüm potansiyeli ortaya çıkararak şehirlerimizi hak ettiği seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yatırım ortamını ivmelendiren teşvik mekanizmalarımız, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ'lerimize sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimizle bu vizyonu Anadolu'nun her köşesinde hayata geçiriyoruz. Kastamonu da yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni istihdam imkanlarıyla çehresi değişen şehirlerimiz arasında yer alıyor. Bakınız; 2002 yılında şehrimizde 2 organize sanayi bölgesi vardı ama henüz üretim başlamamış, bir kişi bile henüz istihdam edilmemişti. İktidarlarımız döneminde şehrimize Seydiler ve Taşköprü Organize Sanayi Bölgelerimizi (OSB) kazandırdık. OSB'lerimizin sayısını 4'e yükselttik. Bugün Kastamonu'nun organize sanayi bölgelerinde 98 fabrikada 5 bin 200'e yakın kardeşimiz istihdam ediliyor. 2018'de kurduğumuz Kastamonu Teknokent bünyesinde modern bir teknoloji ekosistemi oluşturmak için Teknokentimize 94 milyon lirayı aşkın hibe desteği sağladık. Kastamonu'nun büyüme ve kalkınmasında söz sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle bugün ki değerlerle 921 milyon lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 47 milyar lira üzerinde yatırımın ve 15 bin 800'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık" diye konuştu.

'AYRICALIKLI DESTEKLER SUNUYORUZ'

Mayıs ayında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda, Kastamonu'da gerçekleştirilen yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Kacır, şöyle konuştu: "Kastamonu'da OSB'lerde hayata geçirilen yatırımlara, 8 yıl boyunca SGK işveren payının yarısını tüm çalışanlar için ödeyerek hız kazandırıyoruz. Yine şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya, 10 puana kadar faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile kurumlar vergisi indirimleri sağlıyor, yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sunuyoruz. Yeni teşvik sistemimizle birlikte devreye aldığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerimizin potansiyelinin değerlendirilmesi, yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi için adım attık. Program ile Kastamonu'da gerçekleştirilecek; entegre besi ve et ürünleri işleme, lamine ahşap panel üretimi, modüler mobilya üretimi ve kenevir işleme tesisi yatırımları için ayrıcalıklı destekler sunuyoruz. Bu başlıklardaki yatırımlara yüzde 50 yatırıma katkı oranıyla kurumlar vergisi indirimi ve 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız eliyle, Kastamonu'daki tarım, turizm, sosyal kalkınma ve kadın girişimciliğini güçlendiren 212 projeye 777 milyon lira destek verdik. Üretimden istihdama, kültürel mirastan çevre dostu enerjiye kadar geniş bir yelpazede, şehrin saklı imkan ve kabiliyetlerini harekete geçirdik. Bugün de kalkınma ajansımız aracılığıyla; şehrimizin üretim kapasitesini büyütecek, sosyal kalkınmasını destekleyecek, ticaretini güçlendirecek ve turizm potansiyelini yükseltecek 13 projeyi devreye alıyoruz. Her biri Kastamonu'yu ihya edecek projelerimizden yatırım ölçeği itibarıyla en büyük olanı Kastamonu'da Doğa Turizminin Geliştirilmesi projesidir. Kerte Seyir Terası, Çatak Kanyonu, Horma Kanyonu ve Güney Karadeniz Jeoparkı etaplarını tamamladığımız projemiz ile Kastamonu'yu ülkemizin önde gelen doğa turizmi destinasyonu haline getiriyoruz. Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamaları ve konaklama kapasitesini artıracak yatırımları hizmete alıyoruz. Diğer yandan; yenilenebilir enerjiden tarıma, coğrafi işaretli ürünlerin katma değere dönüşmesinden tanıtıma ve sosyal projelere uzanan geniş bir alanda hayata geçirdiğimiz 12 yeni projeyle, şehrimizin ekonomik ve sosyal gücünü daha da ileriye taşıyoruz."

Haber: KASTAMONU,