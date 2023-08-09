Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını belirtti. Bakan Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçlarının silindiğini açıkladı.

Bakan Kacır Deprem bölgesindeki KOBİ'lerin 2023 yılı KOSGEB borçları silindi (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Kacır, daha sonra yeni Kuyumcular Çarşısı'nda incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti. Bakan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Altay Kışlası yerleşkesine yapılan yeni sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi. Bakan Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.