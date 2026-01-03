Haberler

Bakan Kacır'dan ihracat rekoruna ilişkin paylaşım Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam mal ihracatının 273,4 milyar dolara çıktığını belirterek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara eriştiğini duyurdu.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Teknoloji Hamlesi adımlarının ihracatta da sonuç verdiğini bildiren Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı ihracat rekorlarını kamuoyuyla paylaştı. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımız yıllık yüzde 10,9 artışla 101 milyar dolardan 112 milyar dolara erişti. Toplam mal ihracatımız 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye, katma değerli ve rekabetçi üretimle küresel pazarlarda varlığını güçlendiriyor."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
