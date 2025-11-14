Bakan Kacır'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hırvatistan'da OGM'ye ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm orman teşkilatımıza, sabır diliyorum. Aziz milletimizin, başı sağ olsun."
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi