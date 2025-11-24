Bakan Kacır'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bilgiyi hikmetle harmanlayıp evlatlarımızın zihnini ve kalbini şekillendiren, bilim ve teknoloji ile gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakın Kacır, mesajında şunları kaydetti:

"Bilgiyi hikmetle harmanlayıp evlatlarımızın zihnini ve kalbini şekillendiren, bilim ve teknoloji ile gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Eğitimde yeniliğin, araştırmanın öncüleri olan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve evlatlarımıza büyük bir özveriyle hizmet edip bugün emeklilik dönemini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."