Bakan Kacır, Ardventure TEKMER açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ardventure Teknoloji Geliştirme Merkezinin (TEKMER), bilgi ve iletişimden yazılıma, dijitalleşmeden yapay zekaya kadar yenilikçi fikirlerin girişimlere, girişimlerin küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Ardventure TEKMER'in açılışı, Bakan Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Koç İkizkuleler'de düzenlenen törenle yapıldı.

Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetinin hem kalkınmanın itici gücü hem de rekabet üstünlüğünün en belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda hayata geçirdikleri eser ve hizmetlerle yüksek teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yolculuğun lokomotifi de savunma sanayimiz oldu. Savunma sanayisinde öz yeterliliğimizi sağlamak üzere muazzam bir üretim ve AR-GE altyapısı kurduk. Bugün ulaştığımız noktada, kendi İHA'larını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, hava savunma sistemlerini, beşinci nesil savaş uçağını geliştiren bir ülkeyiz. Küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türkiye'nin markaları elinde bulunduruyor. Otomotivde 60 yılı aşan tecrübemizi, yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg ile yeni bir lige taşıdık. Yeni mobilite ekosisteminin öncü ve güçlü bir oyuncusu olma irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisindeki tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile kendi haberleşme uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık."

Kacır, bu başarıların arkasında son 23 yılda kurdukları AR-GE ve inovasyon altyapısının bulunduğunu, bugün 113 teknoparkta 12 bin firmanın inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

"120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik"

Özel sektör bünyesindeki 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinin, teknoloji odaklı kalkınma vizyonlarına güç kattığını belirten Kacır, Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 yılı AR-GE istatistiklerine göre AR-GE harcamalarının bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Kacır, AR-GE insan kaynağının 20 bin kişilik artışla 311 bine eriştiğini dile getirerek, toplam AR-GE harcamalarının yüzde 65'ini özel şirketlerin yapmasının özel sektörün AR-GE faaliyetlerine yoğunlaşması adına attıkları adımların doğruluğunu teyit ettiğini söyledi.

Türkiye'nin artık üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri ve nitelikli insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüştüğünü vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Arzumuz, sahip olduğumuz AR-GE ve inovasyon altyapısını girişimcilik ruhuyla buluşturacak, Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştıracak adımlar atmaktır. Bugün tüm dünyada girişimcilik ekosistemi yaşanan değişime öncülük ediyor, istikamet çiziyor. Bu nedenle çok boyutlu politikalar ve girişimcilik ekosistemimizin ihtiyaçlarını adresleyen düzenlemelerle ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için çalışıyoruz. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi olan TÜBİTAK BİGG Programı ile bugüne kadar 2 bin 500'e yakın teknoloji girişiminin doğmasına öncülük ettik. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ettik. Devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla 4,6 milyar liralık kamu kaynağını doğrudan girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız bu desteklerin yarattığı çarpan etkisi sayesinde 120 milyar liralık özel sektör yatırımını harekete geçirdik."

Yıl sonuna kadar 15 milyar liranın üzerinde sermaye

Kacır, yaptıkları mevzuat düzenlemeleriyle, AR-GE teşviklerinden üst düzeyde yararlanan AR-GE ve tasarım merkezleriyle teknopark firmalarının, yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişim ekosistemine yönlendirmelerinin önünü açtıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Uygulamamızla bu yıl sonu itibarıyla teknoloji girişimlerine 15 milyar liranın üzerinde sermaye kaynağı sağlamış olacağız. Teknoloji girişimlerine yapılan toplam sermaye yatırımı, 2020-2024 döneminde önceki 5 yılın 12 katına çıkarak 5,3 milyar dolara erişti. Milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerimizin sayısını artıracak Turcorn 100 Programı'na 33 Turcorn adayını dahil ettik. Türkiye'yi, dünyanın her yerindeki teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağı için bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla Türkiye Tech Visa Programı'nı hayata geçirdik."

Tüm bu inovasyon dostu adımları neticesinde bugün Türkiye'nin, teknoloji girişimlerini başlatmak ve ölçeklendirmek için doğru adres olarak görüldüğünü dile getiren Kacır, Türkiye'nin 7 unicorn'unun (Turcorn) 6'sının elde ettiği başarıların arkasında Bakanlık olarak sağladıkları destek ve teşviklerin bulunduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin, teknoloji girişimciliğinde küresel ölçekte güçlü bir aktör haline gelmesinde destek programlarının adeta kaldıraç vazifesi üstlendiğini söyledi.

Teknoloji girişimciliğinde elde ettikleri bu başarıların, sahip oldukları insan kaynağı, üretim kabiliyeti ve girişimcilik potansiyeli düşünüldüğünde henüz bir başlangıç olduğunu belirten Kacır, hep birlikte gidecek daha çok yolları olduğunu ifade etti.

Ankara ile İstanbul arasında köprü vazifesi görecek

Kacır, girişimcilerin önünü açma ve onların finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırma vizyonuyla kuluçka aşamasındaki girişimlerin fiziki mekan ve özelleştirilmiş hizmetlere eriştiği GO Girişim Ofisi uygulamalarını devreye aldıklarını söyledi.

TEKMER modeliyle de özel sektörün dinamizmini, üniversitelerin akademik gücünü ve genç girişimcilerin cesaretini ortak bir noktada buluşturduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün de girişimcilik ekosistemimizin güçlenmesine önemli katkılar sunacak Ardventure TEKMER'in açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz, sunduğu fiziki mekan, mentörlük ve yatırım fonlarına erişim olanaklarıyla bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılım, dijitalleşme, yapay zeka, fintech, blokzincir, oyun teknolojileri, siber güvenlik, akıllı şehirler, e-ticaret gibi alanlarda yenilikçi fikirlerin girişimlere, girişimlerin ise küresel markalara dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturacak. Ayrıca hem İstanbul'da hem de Ankara'da sunduğu fiziki imkanlarla, iki öncü şehrimizin girişimcilik ekosistemi arasında köprü vazifesi görecek. İnanıyorum ki Ardventure TEKMER, önümüzdeki dönemde de teknoloji girişimciliğinde yazılacak yeni başarı hikayelerinin adresi olacak. Bizler her yeni fikrin ve girişimin destekçisi olmaya, girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara daha hızlı açılmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemizin potansiyeline inanan, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner girişimcilerimizin ve gençlerimizin her daim destekçisi, hamisi olmayı sürdüreceğiz."