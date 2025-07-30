Bakan Kacır: Anadolu'da Sanayi Yatırımlarını Artıracağız

1) BAKAN KACIR: YATIRIMLARIN ANADOLU ŞEHİRLERİNDE YAPILMASI ADINA ÇOK CİDDİ GAYRET İÇİNDEYİZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi gayret içindeyiz" dedi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde silah ve mühimmat üretimi yapılan ARCA ile Gold Force Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Sungurlu ilçesindeki ARCA ve Gold Force tesislerinin savunma sanayisi açısından iki önemli yatırım olduğunu kaydetti.

'İSTİHDAMDA VE İHRACATTA GELİŞMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakan Kacır, bu iki tesisin Türkiye'nin mühimmat ve savunma sanayi açısından önemli olduğunu belirterek, "Ziyaretlerde hem bu tesislerin altyapılarını yerinde görmüş, hem de bunların büyümesine ilişkin planları yatırımcılarımızla değerlendirmiş olduk. Bakanlık olarak yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi gayret içindeyiz. Her bir şehrimizde 4 yatırım konusuna Türkiye'de en ileri düzeylerde yatırım teşviklerini sunarak, Anadolu şehirlerinin yeniden yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olması adına 'Yerel Kalkınma Hamlesi' programını sürdürüyoruz. Çorum'un sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri ve önümüzdeki dönemde hızla tamamlanacak demiryolu yatırımlarıyla; üretimde, istihdamda ve ihracatta büyümesi için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.