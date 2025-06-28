Bakan Kacır, 101 Girişimciye Mükemmeliyet Mührü Verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 101 girişimcinin yenilikçi projeleriyle 'Mükemmeliyet Mührü' almaya hak kazandığını duyurdu. Girişimciler, şirketleştiklerinde yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 101 girişimcinin yenilikçi projeleriyle "Mükemmeliyet Mührü" almaya hak kazandıklarını belirterek, "Şirketleşen girişimcilerimiz, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜBİTAK BiGG Programı 2025 yılı birinci çağrısının sonuçlarının açıklandığını bildiren Kacır, 2 bin 31 genç girişimcinin programa iş fikriyle başvurduklarını belirtti.
Kacır, 101 girişimcinin, yenilikçi projeleriyle "Mükemmeliyet Mührü" almaya hak kazandıklarına işaret ederek, "Şirketleşen girişimcilerimiz, yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım alabilecek. Gençlerin hayallerine sermaye, projelerine ortak oluyoruz. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.