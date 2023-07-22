Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda ülkemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla daha da güçlendirilmesini hedeflediğini belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, mesleki eğitim programlarıyla 2 milyon kişiye geleceğin işleri odaklı eğitim sağlandığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda "Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla Ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hindistan'da düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. G20 dönem başkanı Hindistan Hükümeti'ne ev sahipliği için teşekkür eden Işıkhan, yıl boyunca İstihdam Çalışma Grubu'na katkı sunan tüm G20 üyelerinin delegelerini de özverilerinden dolayı tebrik etti.

Bakan Işıkhan, son dönemlerde üretim yöntemleri ve işyerlerinin temel dinamiklerindeki yaşanan hızlı gelişmelerin çalışma dünyasını benzeri görülmemiş bir şekilde değiştirdiğini de vurguladı. Bu dönüşümden dünyanın her bölgesinin eşit derecede fayda sağlayamadığını dile getiren Işıkhan, "Bazı ülkeler yeni teknoloji, beceri ve üretim modelleri geliştirerek bu yeni döneme uyum sağlarken; dünyanın birçok bölgesi ne yazık ki halen bu sürecin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bu eğilimin ana sonuçlarından birisi de küresel beceri açığının daha da derinleşmesidir" ifadelerini kullandı.

"2 milyon kişiye, geleceğin işleri odaklı mesleki eğitim sağladık"

Bakanlığın, işyerlerinin temel dinamiklerinin geliştirilmesi yönünde yaptığı çalışmalara da değinen Işıkhan, "Bakanlık olarak son 5 yılda mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile yaklaşık 2 milyon kişiye, geleceğin işleri odaklı mesleki eğitim sağladık" dedi.

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yollarıyla ülkemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılını kutladığını belirten Işıkhan, yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyerek, "Bu amaçla, önümüzdeki beş yıl için demokratik olarak bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ' Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla Ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Milyonlarca insan açlık riskinden Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla kurtarıldı"

Küresel sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine değinen Bakan Işıkhan, buna örnek olarak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel gayretleri ile mümkün hale geldiğini belirterek, "Her birimizin takdir edeceği üzere, özellikle dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşamakta olan milyonlarca insan, açlık riskinden bu anlaşma sayesinde kurtarılabilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, konuşmasında, Şubat ayında meydana gelen depremler sırasında ve sonrasında Türkiye'ye yardım eden tüm ülke ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti. - ANKARA