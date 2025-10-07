Petrol sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önem taşıyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Petrol sektörü doğası gereği, yüksek risk içeren bir alandır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi, vardiya planlamalarının insan sağlığına uygun biçimde yapılması ve sürekli eğitim süreçlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 22'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. PÜİS Başkanı İmran Okumuş'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, milletvekilleri ve sendika yönetimi ile üyeleri katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı da okundu. Erdoğan, PÜİS'in 22'nci Genel Kurul Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bakan Işıkhan, üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumanın, sürdürülebilir büyümenin en temel şartı olduğuna dikkat çekerek, "4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesi, çalışma süreleri bakımından özel bir öneme sahiptir. Anılan madde, gece çalışmasını saat 20.00 ile 06.00 arasındaki dönem olarak tanımlamış, bu süre içinde 7,5 saatin üzerinde çalışmanın kural olarak yapılamayacağını hükme bağlamıştır. Ancak 2022 yılında yapılan düzenlemeyle, bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Daha önce yalnızca turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde geçerli olan istisna, Türk Petrol Kanunu kapsamındaki petrol arama, araştırma ve sondaj faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylelikle sektörün teknik gereklilikleriyle, çalışan hakları arasında dengeli bir yapı tesis edilmiştir. Petrol sektörü doğası gereği, yüksek risk içeren bir alandır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi, vardiya planlamalarının insan sağlığına uygun biçimde yapılması ve sürekli eğitim süreçlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

'43 MİLYON TON HAM PETROL İŞLEME KAPASİTESİNE ULAŞTIK'

Sektör paydaşlarının, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için yılın 365 günü kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Işıkhan, "Bölgenin yükselen petrol işleme merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde, 5 adet rafineri ile yıllık 43 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere, akaryakıtın ülkeye yasal yollarda sunulduğunu gösteren, TÜBİTAK tarafından yürütülen uygulama sayesinde ve otomasyon sistemiyle kaçak akaryakıt sorunu ortadan kalkmıştır. Denetimler özellikle, kolluk kuvvetlerinin özverili çalışması ile başarı ile sürdürülmektedir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yaygınlaşması ve UTTS sisteminin devreye girmesiyle, haksız rekabetten etkilenen bayilerin korunması ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli ilerlemeler sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca 2025 yılı itibarıyla istasyon dışı yapılan satışlara, kısıtlama getirilerek araçların akaryakıt ihtiyacının mümkün olduğunca, akaryakıt istasyonlarında karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bir başka önemli gelişme de akaryakıt kalitesinde yaşanmıştır. 23 yıllık süre zarfında ilk aşamada akaryakıtların kurşunsuz hale getirilmesi ve kükürt miktarının sınırlandırılması sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesinde enerji arz güvenliğinin teminatı, yerli ve milli enerjinin öncüsü olarak yükselişini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.