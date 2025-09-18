Haberler

Bakan Işıkhan, MÜSİAD Toplantısında İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak iş dünyası temsilcileriyle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda işbirliği ve istişarelerin önemini vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, üretim ve istihdamı önceleyen istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımızla ulaşacağız. MÜSİAD'ın tecrübesi ve iş dünyamızın dinamizmiyle ülkemizi küresel ölçekte daha güçlü, daha rekabetçi ve daha müreffeh bir geleceğe taşımakta kararlıyız. Misafirperverlikleri için MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin üretimine ve istihdamına katkıları için her birine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

