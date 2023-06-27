Bakan Işıkhan Mardin'de işçilerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde işçilerle bir araya geldi. Beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile Mazıdağı ilçesinde tesisleri ziyaret eden Bakan Işıkhan, firma yetkililerinden bilgi aldı ve işçilerle öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerinde işçilerle bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerini ziyaret etti.

Firma yetkililerinden bilgi alan Işıkhan, daha sonra tesisi gezdi.

Bakan Işıkhan, öğlen yemeğinde bir araya geldiği işçilerle yemek yedi, sohbet etti.???????