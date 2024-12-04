Bakan Işıkhan: "Kamu personelimizin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu personelimizin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmeye, onlarla birebir ilgilenmeye, şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğiyle ' Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu' düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda istihdam, atama ve yükselme, sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, disiplin hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konuları ele alındı.

Sempozyumda konuşan Bakan Işıkhan, sendikaların büyümesi ve gelişmesi için örgütlenmelerine destek olduklarını dile getirerek, "Toplu sözleşmeler yaparak kamu görevlilerimizin çalışma şartlarını, sosyal ve özlük haklarını ve refah seviyelerini artırmaya çalışıyoruz. Bunları da hükümet olarak, sosyal diyalog anlayışımız gereği siz kıymetli sendikalarımızla yapıyoruz. Elbette şunu çok iyi biliyoruz ki birlik ve beraberlik duygusu güçlü bir toplum ve güçlü bir devlet mekanizmasıyla mümkün olabilmektedir" diye konuştu.

"Bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı sürekli artırdık"

Işıkhan, kamu personelinin göreve geldikleri günden beri mevcut sorunları çözmek amacıyla yoğun mesai harcadığını belirtti. Kamu çalışanlarına verilen toplu sözleşme hakkıyla birlikte mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladıklarına işaret eden Işıkhan, "Kamu personellerimizle hizmetleri halkımıza bugün çok daha etkin ve yaygın bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bunun yanı sıra iktidara geldiğimiz günden bu yana milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayırdığımız payı sürekli artırdık. Sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kamu personel sistemimizi geliştirmeye gayret ettik. Çalışanlarımızın sahip oldukları hakları teslim etmenin yanında, çağın şartlarına göre geliştirdik, revize ettik. Kadınlara yönelik en büyük ayrımcılık olan kamuda başörtüsü yasağını sona erdirdik. En temel haklardan birisi olan kamu personeli sendikacılığını destekledik ve güçlendirdik" ifadelerine yer verdi.

"Hedefimiz, tüm mensuplarının huzur ve güven içerisinde görevini ifa ettiği bir çalışma hayatını tesis etmektir"

Bakan Işıkhan, toplumsal sorunların yine toplumların ortak aklı ve ortak gücü ile çözüme kavuşabileceğini kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle kamu çalışma hayatını düzenleyen, kamu sendikacılığı ve toplu sözleşme düzenini ilgilendiren birtakım hukuki kuralların da yine katılımcı yönetim anlayışımızın gerekli kıldığı anlayış çerçevesinde, konunun birinci derece muhatapları başta olmak üzere toplumun ilgili tüm kesimlerinin görüş ve önerileriyle katkı sunduğu istişare platformlarında değerlendirilmelidir. Bakanlık olarak en büyük hedefimiz, tüm mensuplarının huzur ve güven içerisinde görevini ifa ettiği hak ve adaletin tam manasıyla hakim olduğu, her bakımdan daha müreffeh bir çalışma hayatını ve kamu sendikal hareketini hep birlikte tesis etmektir. Amaçladığımız hedeflere ulaşma noktasında gerek küresel şartlara, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı vizonumuza paralel olarak kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesi, düzenlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi büyük önem arz etmektedir."

"Kamu personelimizin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz"

Işıkhan, Memur-Sen tarafından düzenlenen ve kamu personel yönetiminin, sendikal hakların ve toplu sözleşme sisteminin mevzuattan uygulamaya kadar tüm hukuki yönlerine dair bilgi, görüş ve tecrübelerin paylaşılacağı, güncel ihtiyaçlara ilişkin çözüm önerilerinin münazara edileceği 'Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu'nun sadece sistemi iyileştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda ortak çalışma kültürüne büyük katkılar sağlayacağını aktardı. Bakan Işıkhan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu idaresinin asli unsuru, yürütücüsü ve uygulayıcı olan kamu personelimizin bu tür platformlar vesilesiyle ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmeye, onlarla birebir ilgilenmeye, şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA