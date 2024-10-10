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Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Tek Hanelerde ve İstihdam Artıyor

Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Tek Hanelerde ve İstihdam Artıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, işsizlik oranının son 16 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve Ağustos ayında yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini duyurdu. İstihdamın da arttığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam ve işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor. İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Vedat Işıkhan Politika Ekonomi Finans

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