Bakan Işıkhan: 'İŞKUR ve TOBB'un iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir adım...

Bakan Işıkhan: "İŞKUR ve TOBB'un iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir adım atıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Aday Havuz Sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün imzalayacağımız Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı protokolüyle İŞKUR ve TOBB'un güçlü iş birliği içerisinde, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantı çerçevesinde oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, TOBB Türkiye Sektör Meclisi Başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Birim Yöneticileriyle istişareler yapılacak olup, iş dünyasının çalışma hayatına ilişkin görüş ve talepleri ele alındı. Ayrıca Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ve Kayıtlı Kadın İstihdamı projeleri çerçevesinde İş Birliği Protokolleri imzalandı.

Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada çalışma hayatına yön veren en kuruluşlardan birisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile kamu istihdam kurumu İŞKUR arasında imzalanan 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP)' ve Kayıtlı Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri için bir araya geldiklerini ifade etti.

"İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz"

İstihdam oluşturan büyüme için gerekli tüm adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Işıkhan, "İstihdamda rekor üstüne rekor kırıyoruz. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçti" açıklamasında bulundu.

"Aday Havuz Sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek"

Bakan Işıkhan, işverenlerden gelen talepler üzerine başlatılan 'Aday Havuz Sistemi' çalışmasını nihayete erdirdiklerini kaydederek, "Aday Havuz Sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 'otizmli bireylerimizin' işgücüne katılım ve istihdamını artırmak"

Bakan Işıkhan, her yıl engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda, bu yıl ana hedefimiz 'otizmli bireylerimizin' işgücüne katılım ve istihdamını artırmak. Otizmli bireylerimizi işyerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini destekleyeceğiz. Otizmli bireylerimizi, istihdama katmayı hedefleyen projelerinizi sabırsızlıkla ve ivedilikle bekliyoruz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyoruz" bilgisini aktardı.

İstikrarlı büyümenin ve ekonomik kalkınmanın nitelikli insan gücüyle gerçekleştiğini vurgulayan Işıkhan, özellikle iş hayatında, 'alanına hakim, donanımlı, mesleki becerileri üst düzeyde olan çalışan profili' gibi nitelikli işgücünün, en az istihdam oranlarındaki nicelik kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"İŞKUR ve TOBB'un güçlü iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için önemli bir adım atıyoruz"

Bakan Işıkhan, geleceğin Türkiye'sinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için her vatandaşın katkısını gerekli gördüklerini ve kadın istihdamında yeni fırsatlarının oluşturulması, yeni iş alanlarının açılması için tüm imkanları seferber ettiklerini dikkati çekerek, "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ve Kayıtlı Kadın İstihdamı, İş Pozitif Programı İş Birliği Protokolümüz de böyle bir çabanın ürünüdür. Bugün imzalayacağımız protokolle birlikte, İŞKUR ve TOBB'un güçlü iş birliğiyle, işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. NİYEP ile işverenlerimize çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanmalarına imkan sağlayacağız. 160 fiili güne kadar sürecek programlarla katılımcılar, teorik ve pratik bilgileri bir arada alacaklar ve program sonunda kazandıkları yetkinlikleri hemen uygulama fırsatı bulacaklar. Böylece işverenler, aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 40,1 olarak hedeflediğimiz kadın işgücüne katılma oranına ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız"

TOBB ile imzalanan protokolle kadın istihdamını ön plana aldıklarını sözlerine ekleyen Işıkhan, "Şubat ayında Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programımız ile 485 bin kadını çalışma hayatına kazandırdık. Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projemizi ve Her Meslekte Kadın Eli Projemizi de bu kapsamda uygulamaya koyduk. Pilot olarak belirlediğimiz illerde İş Pozitif Ofisleri açtık. Bugün burada imzalayacağımız protokolle de programımıza yeni bir boyut katacağız. Bu noktada; 12'inci Kalkınma Planında 2028 yılında yüzde 40,1 olarak hedeflediğimiz kadın işgücüne katılma oranına ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" şeklinde konuştu.

"Yabancıların kayıtlı çalışmalarının artırılması amacıyla 'çalışma izinlerine ilişkin reform mahiyetinde' düzenlemeler yapıyoruz"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun, sadece ekonomik kalkınma hedefleriyle sınırlı kalmadığını, insan kaynağının en verimli şekilde değerlendirilmesi, teknolojinin ve yeniliğin Türkiye'nin her köşesine yayılmasıyla hayata geçeceğini söyleyen Işıkhan, "İlgili paydaşlar ve kamu kurumlarıyla istişare etmek suretiyle, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması ve yabancıların kayıtlı çalışmalarının artırılması amacıyla 'çalışma izinlerine ilişkin reform mahiyetinde' düzenlemeler yapıyoruz. İlk olarak, 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri'ni gözden geçirdik. Bu süreçte Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz, tüm kurumlarımızın değerli görüşlerini de dikkate aldı. Bu kapsamda, çalışmalarımızı yürütürken hem sektörlerin işgücü ihtiyacını dikkate aldık hem de yabancıların kayıt dışı çalışmalarını önleme yaklaşımı içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

"Kendi işgücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde, uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz"

Bakan Işıkhan, 16 Eylül'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla tanıtımını yaptıkları 'Türkiye Techvisa Programı' kapsamında, Türkiye'de Start-Up girişimi kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunarak ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenlenmesine yönelik uygulamayı başlattıklarını hatırlattı. Bakan Işıkhan, "Orada da ifade etmiştim; Uluslararası işgücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek istiyorum. Kendi işgücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde, uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.