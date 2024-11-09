Bakan Işıkhan, İŞKUR'un 2024 Rakamlarını Açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 201 bin 927 vatandaşın işe yerleştirildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren Ekim ayı İstatistik Bülteni çerçevesinde açıklamalarda bulundu. İşe yerleştirme rakamlarını paylaşan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
"2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 615 bin 492 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA