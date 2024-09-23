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Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı Ücretlerini Artırma Üzerine Çalıştıklarını Açıkladı

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı Ücretlerini Artırma Üzerine Çalıştıklarını Açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, günlük 566 liralık ücretin artırılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullara alınacak 30 bin temizlik personeli kontenjanıyla ilgili bilgiler verdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında günlük verilen 566 liralık ücretin artırılması noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara alınacak 30 bin temizlik personeline ilişkin, "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı'mıza (MEB) tahsis ettik, şartları MEB yapacak. 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Koşulları zaten valiliklerimiz ile iş birliği içinde belirliyorlar" dedi.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı katılımcılarına günlük 566 lira ödenmesiyle ilgili de "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı Vedat Işıkhan Vedat Işıkhan

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