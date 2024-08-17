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Bakan Işıkhan, 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı' açılışında konuştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla'da düzenlenen 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı' açılışında konuştu ve projenin başarıları hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı' açılışı için Muğla'ya geldi. Bakan Işıkhan Şubat ayında hayata geçirilen 'İş Pozitif Kadın İstihdamı' projesi kapsamında 420 bin kadının işe yerleştirildiğini açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonunda Muğlalı kadınlar tarafından açılan stantlarda üretilen ürünlerin tanıtımı yapıldı. 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı' kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM B salonunda düzenlenen tören sonrası işveren kadınlara Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından plaket verildi.

"İşsizlik oranı düştü, istihdam arttı"

Şubat ayında hayata geçirilen 'İş Pozitif Kadın İstihdamı' projesi hakkında bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "İstihdam bizim öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Kalkınma sürecini tamamlamış, her bakımdan güçlü bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmemiz gerekmektedir. 7'den 70'e her bireyin kalkınma sürecine katıldığı bir sistem içerisinde kadın ve genç istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle kadın istihdamı istihdam politikalarımızın önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üreten kadınları destekleyecek ve istihdamdaki paylarını arttıracak projeler geliştiriyoruz. Bakanlık olarak Şubat ayında Türkiye'nin emektar kadınları adına önemli bir projeyi hayata geçirdik. 'İş Pozitif Kadın İstihdamı' saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleri ile İstanbul'da gerçekleştirmiştik. İş Pozitif'i genel manada baktığımız zaman iş arayan ve işverenin çekim gücü olarak bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemi olarak tanımlayabiliriz. Proje kapsamında 10 Bakanlığımızın proje ortağı olduğu tüm özel ve kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alarak bu bilgi sistemini kurmuş olduk. Programın başladığı tarihten bu güne kadar yaklaşık 420 bin kadını işe yerleşmesine aracılık ettik. Son dönemde attığımız adımlar uyguladığımız politikalar ve ekonomimizin genel performansı sayesinde istikrarlı bir şekilde işsizlik oranlarında düşüş ve istihdamda artış sağlandı. Buradan tüm Kadınlarımıza yeni bir çalışmamızın bilgisini vermek istiyorum" dedi.

"2 bin 100 kadın işveren, 2 bin 100 kadın işçi istihdamı"

19 Ağustos tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir projenin başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca başlatılan kadın girişimcilerimize yönelik kadın istihdamının desteklenmesi projesinin ikinci ayağını hayata geçiriyoruz. Proje için belirlenen illerimizde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerimizin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak. Proje kapsamında kadın işverenleri işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalılar için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Başvurularımız 19 Ağustos itibari ile başlıyor. Turizmin başkenti Muğla 'Türkiye Yüzyılı' yolculuğumuzun öncü merkezlerinden biri olacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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