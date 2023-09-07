Bakan Işıkhan: "İhracatın artırılması sürecinde üzerimize düşen en önemli görevlerden bir tanesi istihdam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program için düzenlenen tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Orta Vadeli Program için düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam konusunda bakanlık olarak yapılması gereken her şeyi yapacaklarının altını çizerek, "Gelecek yıla ait asgari ücret çalışmalarına işçi ve işveren paydaşlarımızla birlikte Aralık ayının ilk haftasında başlayacağız. 7. dönem kamu görevlileri toplu sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Mali haklar dışındaki diğer boyutlarda sosyal haklar sürecinde 11 hizmet kolu, bu gerçekten çok büyük bir başarı bizim için de hükümetin içinde uzlaşma sağladık. Kamu görevlilerimize özellikle sosyal haklar açısından bazı maddeleri de sizinle de paylaşmak isterim tanıdığımız haklarla ilgili. Kamu görevlilerine giyecek yardımının verilmesi, kamu görevlileri eğer yıllık izni tamamlamışsa ayrıca hac izni talebinde bulunmuşsa hac izninin verilmesi, kamu mühendislerine aylık bin 399 lira ilave tazminat verilmesi, bu önemliydi bizim için. Üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini imza altına aldık. Kamu konutlarının yüzde 3'ünün engelli memurlar için ayrılmasını yine imza altına aldık. Merkez teşkilatında servis hizmeti sağlanamayan kamu görevlilerimize, memurlarımıza da topluluk taşıma kartının sağlanması, döner sermaye ödemesinden faydalanamayan tabip dışı sağlık personeline ilave 484 lira ek ödeme verilmesini de imza altına aldık. Son olarak da müdür ve dengi unvanlarda görev yapan personelin özel hizmet tazminatlarını 969 liraya çıkardık. Müdür yardımcısı ve dengi unvanlarda yapılanların da 726 liraya yükselttik. Özellikle Cumhurbaşkanı yardımcımızın ve bakanımızın ifade ettiği bir kamu görevlileri gelecek yıldan itibaren ciddi anlamda enflasyon farkını da hesaba kattığımızda ücret artışı sağlanacaktır. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da orta vadeli plan doğrultusunda ülkemizin ekonomik anlamda büyümesi, ihracatının artırılması sürecinde üzerimize düşen en önemli görevlerden bir tanesi istihdam. İstihdam yapısının özellikle işverenlerin talepleri doğrultusunda piyasanın gerek duyduğu koşulları taşıyacak şekilde iş başı eğitim programlarımızı, mesleki anlamda mesleki iş gücünün yetiştirilmesi noktasında kendi aktif istihdam politikalarımızla İŞKUR aracılığıyla biz hizmete sunacağız ve Türkiye ekonomisinin kalkınmasının bel kimliğini oluşturan istihdam için bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa bu görevleri yerine getireceğimizi de paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA