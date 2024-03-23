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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacağız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak, her alanda geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırmaları Merkezi'nde bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" konulu toplantıda, vatanın her karış toprağını adım adım gezmeye, 81 ilin, 922 ilçenin tamamını Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Eskişehir'in tarımı, sanayisi, endüstrisi, ticaretiyle Türkiye ve dünya için büyük önem taşıyan kentlerden olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, üretimin alın terinin yurdu olmuş bir yer burası. Maşallah Eskişehir'de büyük bir potansiyel var, Eskişehirlilerde muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler, devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birini Eskişehir'de ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak, her alanda geliştirmeye devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini, dolar bazında milli gelirin ülke tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştığını vurguladı.

Türkiye'de kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü anlatan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah. Tabii ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. 'Kalkınma yerelden başlar' hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan liderimizin 40 yıllık başarı hikayesinin belediyecilikle, yerel yönetimler vizyonuyla başladığını unutmamalıyız. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti, ülkemizde belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır. Aziz milletimiz 'Yaparsa AK Parti yapar, Erdoğan yapar' diyerek bu hakikati, bu güveni ortaya koymaktadır."

"Eskişehir, şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda"

Işıkhan, 31 Mart'ta Eskişehir'in de gerçek belediyecilikle yola devam edeceğini, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir'le özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Eskişehir'in 5 yılı daha kaybedecek lüksünün olmadığını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Dün Konya'yı ziyaret etmiştim. Her gün farklı şehirlere gidiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki Eskişehir, şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda. Nebi Başkanımızın projeleri Eskişehir için ve Eskişehirliler için çok önemli projeler. Çocuklara, gençlere, kadın ve yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hazırlanan sosyal politika odaklı ve istihdamı geliştirmeyi amaçlayan bu projeleri çok değerli buluyorum. Ayrıca Eskişehir'in sanayisinin ve ekonomisinin dünya ile mücadele edebilecek düzeye gelmesi için yaptığı çalışmaları yakından izliyorum. Artık ezberleri bozup bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Büyük bir potansiyeli boşa harcamayalım. Bu şehre çalışan, üreten, geliştiren yönetimler yakışır. Sizlerin de bu noktada gerekeni yapacağınızdan şüphemiz yok. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Eskişehir'imiz, Cumhur İttifakı çatısı altında daha büyük projelerle yeni bir icraat dönemine doğru ilerlemeye devam edecek, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı'na da öncülük edecektir, bundan eminiz."

Nebi Hatipoğlu'nun da katılımcılara hitap ettiği toplantıya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Vedat Işıkhan Türkiye Politika Ekonomi Haberler

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