Bakan Işıkhan: Dezavantajlı Gruplara 2024 ve 2025 için Büyük Destek

Bakan Işıkhan: Dezavantajlı Gruplara 2024 ve 2025 için Büyük Destek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dezavantajlı grupların istihdama katılımını desteklemek amacıyla 2024 ve 2025 yıllarında toplam 465 milyar lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında 359.8 milyar lira, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların istihdama katılımında verilen teşviklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hedeflerini 'güçlü istihdam, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye' sloganıyla duyuran Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında 359.8 milyar lira, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık."

Bakan Işıkhan ayrıca kayıtlı istihdamı arttırmayı ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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